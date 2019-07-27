Антитабачный декрет вступил в силу в Беларуси

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №2, которым ужесточается антитабачное законодательство в Беларуси, вступил в силу сегодня, сообщает БЕЛТА.

Основной целью документа является последовательное ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака. Это в свою очередь будет способствовать предотвращению негативного влияния курения на состояние здоровья настоящего и будущих поколений, а также создаст условия для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления (курения) табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака.

Декрет содержит нормы различного характера. В частности, предусмотрены запрещающие меры. В числе основных - запрет на рекламу жидкостей для электронных систем курения, а также оказание спонсорской безвозмездной помощи в виде табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, систем потребления табака. Запрет реализации методом открытой выкладки, который до этого касался продажи табачных изделий, теперь распространяется и на жидкости для электронных систем курения.

В магазинах и павильонах торговой площадью в размере 1 тыс. и более кв.м с 1 января 2020 года продажа вышеуказанных товаров будет вестись только через обособленные товарные отделы, порядок создания которых определит Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Антитабачный декрет также содержит запрет на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием видов табачных изделий. Позже, с 1 января 2022 года, будет введен запрет на использование оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.

Ряд нововведений касается нанесения информации на потребительскую упаковку. В частности, на упаковке электронных систем курения (в том числе жидкостей для них), а также систем для потребления табака должны содержаться сведения на русском или белорусском языке о запрете продажи этих изделий, систем, жидкостей лицам моложе 18 лет.

Установлена обязанность производителей, заказчиков и импортеров табачных изделий размещать на их сайтах информацию о производимых, заказываемых и импортируемых табачных изделиях, направленную на привлечение партнеров по бизнесу на заключение договоров поставки табачных изделий на внутренний и внешние рынки.

В целях создания бездымной среды разделены объекты, в которых запрещается курение, на две категории: в которых полностью запрещено курение и невозможно создавать специальные зоны для курения, и те, в которых курение запрещено, но при этом должны быть созданы специально предназначенные для этой цели места.

Так, к объектам, в которых установлен полный запрет на курение, отнесены станции метрополитена, общественный транспорт, лифты, детские площадки, автомобили, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет, и др.

К объектам, в которых курение разрешено в специально созданных (выделенных) для этой цели местах, отнесены организации здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организации, оказывающие социальные услуги, торговые объекты, объекты бытового обслуживания и общественного питания (в том числе так называемые летние площадки), государственные органы, вокзалы, аэропорты, территории пляжей.

Объекты, где курение табачных изделий запрещено, должны обозначаться специальным знаком о запрете курения, требования к которому и порядок его размещения установит Министерство здравоохранения.-0-

Курение в белорусских пассажирских поездах запрещено с 27 июля Прежними правилами было разрешено курить в поездах дальнего следования, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения.