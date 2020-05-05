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05 мая 2020, 22:17

Антитела к COVID-19 обнаружили у детей, рожденных от инфицированных матерей

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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У малышей, которые были рождены от инфицированных женщин, обнаруживали антитела к COVID-19, сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета Светлана Жуковская во время второго онлайн-стрима о женском здоровье, сообщает БЕЛТА.

"У нас пока нет достаточно большой накопленной базы данных по поводу формирования иммунитета против COVID-19. Однако в конце марта в одном из американских журналов были опубликованы данные, которые свидетельствовали о том, что у детей, рожденных от женщин с подтвержденным COVID-19 (перенесли заболевание в нетяжелой форме), обнаруживались иммуноглобулины класса G. И эти дети были здоровы", - сказала Светлана Жуковская.

Она пояснила, что это довольно мелкие антитела, которые проходят через плаценту и создают внутриутробный врожденный иммунитет.

Что касается иммуноглобулинов класса М, они чаще всего крупнее и не должны проходить через плаценту. Однако есть исследования, согласно которым у новорожденных обнаруживали даже их. "Пока не знаю, как это расценить: или так, что организм плода внутриутробно сам их синтезировал, что в принципе интересный момент, либо что COVID-19 повредил плаценту и они проникли от матери", - отметила медик.

На данный момент можно проверить наличие у матери иммуноглобулинов класса G - это антитела, которые формируются в ответ на столкновение с инфекцией. Однако сейчас в лабораториях страны просто по желанию этот анализ выполнить скорее всего не получится. Он имеет первостепенное значение в целом для системы здравоохранения. Вместе с тем эксперт не исключила, что в будущем, когда такие анализы станут более доступны, а у женщины сохранится интерес, их можно будет сделать для себя.

Комитет по здравоохранению 4 мая запустил серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19. Трансляции будут проходить по 8 мая с 20.00 до 21.30 ежедневно. Это мини-версия уже известного "Марафона женского здоровья", который успешно прошел в 2019 году и привлек более 200 тыс. зрителей.-0-

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