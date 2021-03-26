Антитеррористический центр СНГ отмечает значительный рост экстремистского контента в соцсетях

26 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Антитеррористический центр СНГ (АТЦ) констатирует существенный рост экстремистского контента в социальных сетях. Об этом было заявлено сегодня на XIV совещании руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств СНГ, на котором рассматривались вопросы борьбы с терроризмом в рамках СНГ в условиях трансформации угроз национальной безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-бюро АТЦ.

"Открывая заседание, руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков подчеркнул, что содержание, направленность и механизмы террористической и экстремистской активности за последний год претерпели существенные изменения под давлением пандемии новой коронавирусной инфекции. По его словам, значительно возрос уровень экстремистского контента в социальных сетях, отмечается усиление тенденции к формированию "спящих" террористических ячеек, изменилась логистика материально-технической и финансовой поддержки террористических и экстремистских организаций", - сказали в пресс-бюро.

"Террористическими организациями активно используются информационные, телекоммуникационные, финансовые, политические, маркетинговые и иные передовые технологии для распространения радикальной идеологии, вербовочной деятельности и изыскания финансово-материальной подпитки своей деятельности", - отметил на совещании руководитель АТЦ СНГ.

Участники совещания обменялись мнениями относительно путей дальнейшего укрепления и развития сферы обеспечения антитеррористической безопасности государств СНГ.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения активной работы и выразили готовность к совместным шагам в рамках согласованных практических мероприятий. С учетом прогноза развития обстановки на краткосрочную перспективу в качестве приоритетных направлений сотрудничества и координации усилий в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом Антитеррористическим центром СНГ были обозначены: противодействие распространению радикальной идеологии в интернете, межгосударственное взаимодействие по выявлению и блокированию соответствующих противоправных интернет-ресурсов; обмен опытом и практикой реабилитации и ресоциализации лиц, возвращенных из зон вооруженных конфликтов; совершенствование информационного взаимодействия, в том числе усиление аналитической работы и обмен упреждающей информацией; противодействие финансированию и материально-техническому обеспечению террористических организаций.

Обсуждался также ход подготовки и проведения в сентябре совместного антитеррористического учения стран СНГ "Каспий-Антитеррор - 2021", основные задачи которого будут связаны с технологиями обеспечения безопасности Каспийского региона. Руководитель АТЦ СНГ сообщил, что уже согласованы ключевые модули учения, определен состав его участников - это специальные антитеррористические формирования восьми государств Содружества (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана).

В совещании, проходившем в формате видеоконференции, приняли участие представители компетентных органов девяти государств Содружества (Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана), Исполнительного комитета СНГ, министерств обороны и иностранных дел РФ.-0-