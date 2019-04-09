Антитеррористическое учение пройдет в семи странах СНГ

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Антитеррористическое учение компетентных органов государств - участников СНГ "Арарат-Антитеррор-2019" пройдет на территории семи государств Содружества, в том числе Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-бюро Антитеррористического центра СНГ.

В международном учении примут участие органы безопасности и специальные службы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Два заключительных этапа учения состоятся в сентябре в Армении.

Сегодня в Ереване прошли штабные переговоры по подготовке совместного антитеррористического учения. "Обсуждены замысел и порядок проведения учения, состав объединенного командования и сил, уточнены сроки проведения его основных этапов, - отметили в пресс-бюро. - Стороны обменялись мнениями об оперативной обстановке, складывающейся у границ государств СНГ, и актуальных угрозах, связанных с трансформацией тактики и методов деятельности международных террористических организаций".-0-