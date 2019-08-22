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22 августа 2019, 16:30

Антитеррористическое учение СНГ посвятят обеспечению безопасности объектов ТЭК

22 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное антитеррористическое учение государств СНГ "Арарат-Антитеррор-2019" пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества и будет посвящено обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

В учении примут участие подразделения органов безопасности и специальных служб Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Два его заключительных этапа состоятся в Армении.

Сегодня в рамках подготовки к совместному антитеррористическому учению на базе факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина состоялось инструкторско-методическое занятие, организованное АТЦ СНГ. Его участниками стали представители органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, сотрудники АТЦ СНГ, ведущие специалисты в области обеспечения безопасности критически важных объектов российских компаний.

"Состоялся обмен мнениями и опытом антитеррористической защиты объектов энергетики, - отметили в пресс-бюро. - Антитеррористический центр СНГ представил оценку террористических угроз на современном этапе. Эксперты университета ознакомили присутствующих с имеющимися в арсенале ведущих нефтегазовых компаний наработками по организации защиты предприятий от внешних атак, провели демонстрацию компьютерного моделирования уязвимостей критически важных объектов и вариантов отражения террористического нападения на учебный объект топливно-энергетического комплекса".

Как подчеркнул руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков, нарушение или прекращение функционирования критически важных объектов топливно-энергетического комплекса является одной из основных потенциальных угроз национальной безопасности государств, а глобальный характер энергетики и ее существенное влияние на другие отрасли мировой экономики требуют серьезного внимания к устранению слабых мест в организации защиты объектов критически важной инфраструктуры.-0-

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