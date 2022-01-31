Апартаменты мечты + машино-место стоимостью от 4250 евро в подарок!

УНИКАЛЬНАЯ АКЦИЯ от застройщика многофункционального комплекса Minsk World продлена до конца этой недели! УСПЕЙТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
Владельцы автомобилей всегда решают "ребус": "Где же припарковать автомобиль?!". Вы решились приобрести апартаменты площадью от 50м² и выше в готовом элитном доме "Волна"?
Новые жильцы "Волны", приобретающие апартаменты
площадью от 50 м² и выше, получают
места на определённых уровнях паркинга
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При покупке паркинга есть
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Вам интересно? Мы будем рады вашем звонку на короткий номер 7675 (городские телефоны в Минске +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719). У вас есть время? Наши консультанты по недвижимости готовы встретиться с вами в офисах продаж по адресу: ул. Мстиславца,9 и Мстиславца,11 (ст. м. "Восток").
Владельцы элитной недвижимости многофункционального комплекса "Minsk World" начинают экономить нервы и время - главную из валют! - с момента вселения.
Через дорогу от квартала "Эмиратс" расположен удобный и безопасный паркинг (ул. Германовская, 7).
"машина под окнами"?
Автомобиль, который защищен от агрессивного воздействия окружающей среды, служит на порядок дольше! Сравните:
· время, которое вы ежедневно тратите на то, чтобы найти парковочное место или "разморозить" машину зимой
· пару минут, которые уйдут на переход дороги от дома до паркинга на улице Германовской, 7.
Преимущества очевидны! Паркинг на ул. Германовской, 7 это
• Большой выбор парковочных мест
• Автоматизированный доступ каждому клиенту в любое время
• Видеонаблюдение
• Круглосуточная охрана
И те, кто владеет автомобилем, и те, кто ездит на метро или наземном транспорте, будут в восторге от прилегающей к элитному дому "Волна" территории. Взгляните!
Давно мечтали жить там, где места вашей работы, отдыха, обучения детей, развлечения и лечения находятся в шаговой доступности?
уникальная система координат комфорта и безопасности!
Здесь ускоренными темпами идет строительство объектов, необходимых для счастливой, здоровой и продуктивной жизни владельцев элитной недвижимости, а также их детей.
Дом "Волна" - это место, где на пике благополучия будут чувствовать себя не только те, кто всегда за рулём, но и люди, предпочитающие пользоваться общественным транспортом. По периметру многофункционального комплекса остановки общественного транспорта.
В шаговой доступности уже принимающая пассажиров ст. м. "Ковальская слобода" и ст. м. "Аэродромная", где идет отделка керамогранитом (открытие запланировано на 2023 год).
Пройдет совсем немного времени, и для резидентов фешенебельного дома "Волна" и других эксклюзивных новостроек "Minsk World" распахнут свои двери
· новые детские сады и школы
· уютные рестораны и кафе
· поликлиники и частные медицинские центры.
Международный финансовый центр - новое лицо Минска!
Отдохнуть и приобрести все необходимое для жизни, отдыха, праздника и путешествий можно будет в торгово-развлекательном центре!
Приверженцы здорового образа жизни будут рады специально отведенным территориям для бега, велопрогулок и воркаута. Распахнут свои двери фитнес-клубы и спортзалы для взрослых и детей.
Вы хотите приобрести апартаменты и взглянуть на город, в котором вы живете, другими, более счастливыми глазами? Некоторые окна "Волны" в квартале "Эмиратс" ещё не горят, дожидаясь именно вас.
"Волна" - тандем комфорта и безопасности! Паркинг - новый уровень высокой культуры отношения к вашему транспортному средству и окружающим!