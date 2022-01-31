Апартаменты мечты + машино-место стоимостью от 4250 евро в подарок!

УНИКАЛЬНАЯ АКЦИЯ от застройщика многофункционального комплекса Minsk World продлена до конца этой недели! УСПЕЙТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Владельцы автомобилей всегда решают "ребус": "Где же припарковать автомобиль?!". Вы решились приобрести апартаменты площадью от 50м² и выше в готовом элитном доме "Волна"?

Поздравляем! Новые жильцы "Волны", приобретающие апартаменты площадью от 50 м² и выше, получают места на определённых уровнях паркинга В ПОДАРОК!

Стоимость машино-места - от 4250 евро! При покупке паркинга есть РАССРОЧКА ДО 60 МЕСЯЦЕВ!

Вам интересно? Мы будем рады вашем звонку на короткий номер 7675 (городские телефоны в Минске +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719). У вас есть время? Наши консультанты по недвижимости готовы встретиться с вами в офисах продаж по адресу: ул. Мстиславца,9 и Мстиславца,11 (ст. м. "Восток").

Воспользоваться предложением могут не только минчане! Специалисты нашей компании работают в 57 городах страны и готовы ответить на любые вопросы!

Обеспеченность населения Беларуси автомобилями стремительно растет. А количество мест на парковках? Все меньше и меньше!

Владельцы элитной недвижимости многофункционального комплекса "Minsk World" начинают экономить нервы и время - главную из валют! - с момента вселения.

Парковочные места их автомобилям обеспечены!

Через дорогу от квартала "Эмиратс" расположен удобный и безопасный паркинг (ул. Германовская, 7).

"Дом для машин". Автомобиль лучше сохранится и прослужит дольше!

"Волна" комфорта и уюта поднимается!

Почему "паркинг через дорогу" лучше, чем "машина под окнами"?

Автомобиль, который защищен от агрессивного воздействия окружающей среды, служит на порядок дольше! Сравните:

· время, которое вы ежедневно тратите на то, чтобы найти парковочное место или "разморозить" машину зимой

· пару минут, которые уйдут на переход дороги от дома до паркинга на улице Германовской, 7.

Преимущества очевидны! Паркинг на ул. Германовской, 7 это

• 9 уровней этажей • Большой выбор парковочных мест • Автоматизированный доступ каждому клиенту в любое время • Видеонаблюдение • Круглосуточная охрана

9-этажный паркинг на ул. Германовская,7. Доступ каждому владельцу в режиме 24/365!

И те, кто владеет автомобилем, и те, кто ездит на метро или наземном транспорте, будут в восторге от прилегающей к элитному дому "Волна" территории. Взгляните!

За окном только радость!

Парковки вынесены на периферию элитных кварталов. Купив комфортные апартаменты в престижном доме, вы смело можете отпускать вашего ребёнка поиграть на прекрасно обустроенной и безопасной прилегающей территории!

Детская площадка возле дома "Волна" квартала "Эмиратс"

Детское счастье – это так просто! Каждый малыш в безопасности!

Давно мечтали жить там, где места вашей работы, отдыха, обучения детей, развлечения и лечения находятся в шаговой доступности?

Многофункциональный комплекс "Minsk World" - уникальная система координат комфорта и безопасности!

Здесь ускоренными темпами идет строительство объектов, необходимых для счастливой, здоровой и продуктивной жизни владельцев элитной недвижимости, а также их детей.

Дом "Волна" - это место, где на пике благополучия будут чувствовать себя не только те, кто всегда за рулём, но и люди, предпочитающие пользоваться общественным транспортом. По периметру многофункционального комплекса остановки общественного транспорта.

В шаговой доступности уже принимающая пассажиров ст. м. "Ковальская слобода" и ст. м. "Аэродромная", где идет отделка керамогранитом (открытие запланировано на 2023 год).

Пройдет совсем немного времени, и для резидентов фешенебельного дома "Волна" и других эксклюзивных новостроек "Minsk World" распахнут свои двери

· новые детские сады и школы

· уютные рестораны и кафе

· поликлиники и частные медицинские центры.

Центром притяжения деловой энергии страны станет Международный финансовый центр - новое лицо Минска!

Международный финансовый центр – новый образ деловой Беларуси!

Отдохнуть и приобрести все необходимое для жизни, отдыха, праздника и путешествий можно будет в торгово-развлекательном центре!

Крупнейший ТРЦ в Беларуси!

Приверженцы здорового образа жизни будут рады специально отведенным территориям для бега, велопрогулок и воркаута. Распахнут свои двери фитнес-клубы и спортзалы для взрослых и детей.

Парк и стадионы для командных игр в Minsk World

Вы хотите приобрести апартаменты и взглянуть на город, в котором вы живете, другими, более счастливыми глазами? Некоторые окна "Волны" в квартале "Эмиратс" ещё не горят, дожидаясь именно вас.

"Minsk World" - все то, о чем вы так долго мечтали! "Волна" - тандем комфорта и безопасности! Паркинг - новый уровень высокой культуры отношения к вашему транспортному средству и окружающим!

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