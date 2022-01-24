Апартаменты в элитных домах "Гайд Парк" и "Сентрал Парк" от 2 952 BYN за м²!

Мечта об элитной недвижимости в Минске становится явью! Вы хотите жить в системе координат подлинного комфорта? Вас интересует беспроигрышная инвестиция в приобретение объекта элитной недвижимости?

В новостройках "Hyde Park" ("Гайд Парк") и "Central Park" ("Сентрал Парк"), расположенных в квартале "Happy Planet" ("Хэппи Плэнет"), стартовали продажи.

Действуют счастливые цены — от 1010 евро (от 2 952 рублей) за м²

Подробную информацию о стоимости и условиях приобретения великолепных апартаментов в самом сердце столицы мы расскажем, когда вы позвоните на короткий (7675) или городские (+375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719) номера. Будем рады видеть вас в наших офисах продаж (г. Минск, ул. Мстиславца,9 и Мстиславца,11)!

Вы не в Минске? Представители нашей компании работают в 57 городах страны. Они помогут определиться с выбором апартаментов!

"Happy Planet" — квартал, созданный с любовью к людям. Он расположен в географическом сердце многофункционального комплекса Minsk World!

Эксклюзивные дома "Hyde Park" и "Central Park" находятся в прекрасной локации, где ароматы цветущих растений запроектированного парка будут радовать жителей квартала, как прогулка в Ботаническом саду.

Есть ли здесь уютные кафе, рестораны и магазины? Далеко ли кружки и клубы для детей? Как насчёт салонов красоты, фитнеса? Они находятся в стилобатах квартала "Happy Planet"! Владельцам апартаментов будет достаточно спуститься на первый этаж этой замечательной новостройки.

Happy Planet — территория комфорта!

С вами живет четвероногий друг? Именно здесь будут обустроены места для выгула и дрессуры животных. Ещё вчера вам хотелось уехать из города, чтобы ощутить простор и свободу?

Сегодня мы строим для вас уютный квартал "Happy Planet", позволяющий избежать суеты шумного мегаполиса, сохранив палитру преимуществ столицы! Новостройки "Hyde Park" и "Central Park" возводятся в двух минутах от парка В шаговой доступности появится Международный финансовый центр! Международный финансовый центр — символ деловой энергии Минска! Здесь запроектирован самый большой ТРЦ в Беларуси! Торгово-развлекательный центр — в шаговой доступности! 7 школ и 13 детских садов, детская и взрослая поликлиники позволят заботиться о здоровье и получать знания, не покидая территории комфорта, имя которой — Minsk World!

Зелёный квартал дарит здоровье вашим лёгким!

Happy Planet – территория здорового образа жизни!

Вокруг здания аэропорта открыто круговое движение. В любую точку Минска за 5-15 минут!

Налажено идеальное транспортное сообщение. Рядом метро!

Новостройки "Hyde Park" и "Central Park" вызовут любовь с первого взгляда, когда вы увидите лобби, являющиеся настоящими шедеврами дизайнерского искусства.

На переднем плане новостройка "Central Park"

В скоростном лифте, любуясь красотами прекрасного города, вы подниметесь в апартаменты свободной планировки.

Первый взгляд в огромные — от пола до потолка! — панорамные окна вызовет ощущение, что лифт унёс вас в иную страну. Вовсе нет! Так выглядит наша "Счастливая Планета" — квартал "Happy Planet", воплотивший ключевую идею многофункционального комплекса Minsk World — идею создания системы координат человеческого счастья.

Свободная планировка апартаментов позволит вам воплотить абсолютно любой дизайнерский замысел!

На первом этаже, в стилобате, — кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес!

Один шаг — и вы там, где нужно!

Территория, прилегающая к домам "Hyde Park" и "Central Park", оборудована спортивными площадками, а также городками для игр и развития малышей. Родители могут быть уверены в безопасности детей!

Транзитное движение транспорта на территории квартала исключено, а парковочные места для машин находятся на периферии.

Так квартал "Happy Planet" будет выглядеть с высоты птичьего полёта

Вам хочется реализовать мечту?

Решайтесь! Приобрести апартаменты на условиях беспрецедентной выгоды в домах "Hyde Park" и "Central Park" многофункционального комплекса Minsk World вы можете:

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За собственные средства, выбрав любой удобный способ оплаты.

Спешите! Жители "Happy Planet" станут резидентами квартала, имя которого, быть может, окажется нарицательным, как Сохо, Манхэттен или Монмартр.

Minsk World – праздник, который всегда с тобой!

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