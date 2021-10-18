Апартаменты в новостройке – прибыльная инвестиция! Отличный пример – комплекс Minsk World!

Недвижимость была и остаётся одним из самых надёжных активов: на неё не влияет инфляция, она обеспечивает стабильный доход и меньше подвержена рискам. Ищете недвижимость для вложения денег? Новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World –прибыльный вариант!

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Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Центром станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним

Как можно инвестировать в новостройки?

· Купить недвижимость в готовом или строящемся доме и после ремонта сдавать в аренду

· Купить недвижимость в доме на начальном этапе строительства и продать её после ввода дома в эксплуатацию

Прибыль вы получите в обоих случаях, только сроки и объём будут разными.

Если сдавать апартаменты в аренду, то доход можно получать ежемесячно. Чтобы вложения окупились полностью, и вы смогли выйти на чистую прибыль, придётся подождать 8-10 лет, но именно так и поступают опытные инвесторы! Они играют в долгую!

Если перепродать апартаменты, то прибыль будет одноразовой, но гораздо большей по сравнению с ежемесячными поступлениями от аренды. По разным оценках от котлована до сдачи дома в эксплуатацию по мере повышения строительной готовности стоимость недвижимости вырастает на 15-30%.

Что самое важное при выборе новостройки для инвестиций? Правильный район! Такой как многофункциональный комплекс Minsk World!

Вся объекты Minsk World на одной карте

Развитая социальная инфраструктура и транспортная доступность гарантируют повышение ценника для сдачи в аренду и для перепродажи на десятки процентов.

Многофункциональный комплекс Minsk World возводится по европейскому принципу "15-ти минутных городов". Главное требование – чтобы все необходимые объекты инфраструктуры были в пешей или велосипедной доступности.

В двух шагах от дома "Стамбул" - здание бывшего аэропорта, где откроется музей

По всему комплексу пройдут велосипедные дорожки

Именно поэтому практически в каждом квартале комплекса появится школа или детский сад. Всего запроектировано 13 школ и 7 детских садов.

Детский сад возле дома "Диадема"

В разных локациях Minsk World также появятся детская и взрослая поликлиника, шикарный парк с фонтанами и зонами отдыха, магазины и кафе, спортивные залы и фитнес-клубы, парковки и паркинги. Центром проекта станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним.

Таким будет парк в центре комплекса

На первых этажах большинства домов находятся коммерческие помещения. Это значит, что кафе, аптеки, фитнес-клубы и прочие объекты городского ритейла также будут в пешей доступности.

Дома "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"

Нельзя не обратить внимание на фирменный стиль застройки многофункционального комплекса Minsk World. В основе концепции строительства комплекса лежит идея создания престижного района, который олицетворяет целый мир во всём его многообразии. У каждого из 30 кварталов есть своё имя, определяющее оформление фасадов и дизайн интерьера в лобби. В квартале "Азия" вы найдёте высотные новостройки "Мумбаи" и "Бангкок", в квартале "Тропические острова" - "Барбадос" и "Мальдивы", в квартале "Африка" - "Найроби" и "Александрия".

Лобби дома "Турин" в квартале "Чемпионы"

Лобби дома "Киото" в квартале "Азия"

Возле каждого дома есть зоны отдыха, спортивные и детские площадки, за счёт входов с уровня земли создаётся безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями. До апартаментов жителей доставляют комфортные лифты OTIS, большинство из них – панорамные.

Детская площадка возле дома "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка"

Детская площадка возле дома "Стамбул" в квартале "Южная Европа"

Купить недвижимость в готовых и строящихся домах многофункционального комплекса Minsk World можно:

· За собственные средства

· В кредит от ведущих банков страны

· В рассрочку до 60 месяцев

Обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Minsk World – идеальное место для жизни и инвестиций

Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!

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