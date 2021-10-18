Апартаменты в новостройке – прибыльная инвестиция! Отличный пример – комплекс Minsk World!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 18 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:18 На лельчицком предприятии при пожаре повреждено 40 куб.м сырья Происшествия
11:06 В итальянском Триесте начался разгон манифестации против ковид-сертификатов В мире
11:05 На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами, без вести пропали 12 человек В мире
11:03 Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры" пройдет в НББ Афиша
11:00 СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в школе в Пермском крае В мире
10:59 Белорусские связисты первыми приступили к выполнению задач учения ОДКБ в Таджикистане Общество
10:57 Зеленый свет для мигрантов: жители приграничных районов Польши самоорганизуются для помощи беженцам В мире
10:56 Численность ИП выросла на 1 тыс. в Брестской области за январь-сентябрь Экономика
10:50 В Бешенковичском районе найдены останки шестерых человек, предположительно времен ВОВ Происшествия
10:47 Учения ОДКБ "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021" стартовали в Таджикистане Общество
10:35 Пленэр деревянных скульптур стартовал в Борисове Культура
10:35 Гомельчанин продавал в сети несуществующий брендовый спортивный товар Происшествия
10:31 СК продолжает расследование дела в отношении международной группировки, специализировавшейся на детском порно Происшествия
10:28 У жителя Бобруйска изъяли почти 2 кг марихуаны Происшествия
10:25 Двое могилевчан устроили погром в магазине ради хайпа в соцсетях Происшествия
10:25 На Жабинковский сахарный завод вместе со свеклой привезли гранату времен Первой мировой войны Происшествия
10:23 Красный уровень эпидопасности введен в пяти областях Украины В мире
10:20 МОМ: мигранты подвергаются большему риску погибнуть на работе, чем местные сотрудники В мире
10:18 В Ольшанах за несоблюдение антиковидных мер приостановили работу вещевого рынка Регионы
10:17 В Беларуси объявлен фотоконкурс "Чистая энергия будущего" Общество
10:14 ГПК: за выходные Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовиков Общество
10:14 В Пинске задержали поджигателей подземных мусорных контейнеров Происшествия
10:09 Специалисты из Иордании и Нигерии повысили квалификацию на базе университета МЧС Общество
10:09 Четырех минчан будут судить за использование вредоносного ПО и подготовку к массовым беспорядкам с оружием Происшествия
10:05 Более 650 нарушений ПДД пешеходами выявили за выходные в Минске Происшествия
10:01 Один интерфейс для всех. Как в Беларуси строят сеть зарядных станций на основе облачных технологий Технологии
09:59 В Литве непривитых студентов обязали сдавать COVID-тесты за свой счет В мире
09:57 ДТП в Могилеве: пострадали четыре человека, в том числе трое детей Происшествия
09:53 В Столбцовском районе сын поджег мать: расследование завершено Происшествия
09:49 Генсек ООН: впервые за 20 лет увеличилось число людей, живущих за чертой бедности В мире
Все новости
Все новости
Общество
18 октября 2021, 09:00

Апартаменты в новостройке – прибыльная инвестиция! Отличный пример – комплекс Minsk World!

Недвижимость была и остаётся одним из самых надёжных активов: на неё не влияет инфляция, она обеспечивает стабильный доход и меньше подвержена рискам. Ищете недвижимость для вложения денег? Новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World –прибыльный вариант!

Строительство продвигается ускоренными темпами! Поторопитесь, чтобы успеть инвестировать выгодно! Приобретайте недвижимость в Minsk World СО СКИДКОЙ пока действует ОСЕННЯЯ АКЦИЯ! Остались последние квартиры по старым ценам!

Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Центром станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним
Центром станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним

Как можно инвестировать в новостройки?

· Купить недвижимость в готовом или строящемся доме и после ремонта сдавать в аренду

· Купить недвижимость в доме на начальном этапе строительства и продать её после ввода дома в эксплуатацию

Прибыль вы получите в обоих случаях, только сроки и объём будут разными.

Если сдавать апартаменты в аренду, то доход можно получать ежемесячно. Чтобы вложения окупились полностью, и вы смогли выйти на чистую прибыль, придётся подождать 8-10 лет, но именно так и поступают опытные инвесторы! Они играют в долгую!

Если перепродать апартаменты, то прибыль будет одноразовой, но гораздо большей по сравнению с ежемесячными поступлениями от аренды. По разным оценках от котлована до сдачи дома в эксплуатацию по мере повышения строительной готовности стоимость недвижимости вырастает на 15-30%.

Что самое важное при выборе новостройки для инвестиций? Правильный район! Такой как многофункциональный комплекс Minsk World!

Вся объекты Minsk World на одной карте
Вся объекты Minsk World на одной карте

Развитая социальная инфраструктура и транспортная доступность гарантируют повышение ценника для сдачи в аренду и для перепродажи на десятки процентов.

Многофункциональный комплекс Minsk World возводится по европейскому принципу "15-ти минутных городов". Главное требование – чтобы все необходимые объекты инфраструктуры были в пешей или велосипедной доступности.

В двух шагах от дома "Стамбул" - здание бывшего аэропорта, где откроется музей
В двух шагах от дома "Стамбул" - здание бывшего аэропорта, где откроется музей

По всему комплексу пройдут велосипедные дорожки
По всему комплексу пройдут велосипедные дорожки

Именно поэтому практически в каждом квартале комплекса появится школа или детский сад. Всего запроектировано 13 школ и 7 детских садов.

Детский сад возле дома "Диадема"
Детский сад возле дома "Диадема"

В разных локациях Minsk World также появятся детская и взрослая поликлиника, шикарный парк с фонтанами и зонами отдыха, магазины и кафе, спортивные залы и фитнес-клубы, парковки и паркинги. Центром проекта станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним.

Таким будет парк в центре комплекса
Таким будет парк в центре комплекса

На первых этажах большинства домов находятся коммерческие помещения. Это значит, что кафе, аптеки, фитнес-клубы и прочие объекты городского ритейла также будут в пешей доступности.

Дома "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"
Дома "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"

Нельзя не обратить внимание на фирменный стиль застройки многофункционального комплекса Minsk World. В основе концепции строительства комплекса лежит идея создания престижного района, который олицетворяет целый мир во всём его многообразии. У каждого из 30 кварталов есть своё имя, определяющее оформление фасадов и дизайн интерьера в лобби. В квартале "Азия" вы найдёте высотные новостройки "Мумбаи" и "Бангкок", в квартале "Тропические острова" - "Барбадос" и "Мальдивы", в квартале "Африка" - "Найроби" и "Александрия".

Лобби дома "Турин" в квартале "Чемпионы"
Лобби дома "Турин" в квартале "Чемпионы"

Лобби дома "Киото" в квартале "Азия"
Лобби дома "Киото" в квартале "Азия"

Возле каждого дома есть зоны отдыха, спортивные и детские площадки, за счёт входов с уровня земли создаётся безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями. До апартаментов жителей доставляют комфортные лифты OTIS, большинство из них – панорамные.

Детская площадка возле дома "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка"
Детская площадка возле дома "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка"

Детская площадка возле дома "Стамбул" в квартале "Южная Европа"
Детская площадка возле дома "Стамбул" в квартале "Южная Европа"

Купить недвижимость в готовых и строящихся домах многофункционального комплекса Minsk World можно:

· За собственные средства

· В кредит от ведущих банков страны

· В рассрочку до 60 месяцев

Обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Minsk World – идеальное место для жизни и инвестиций
Minsk World – идеальное место для жизни и инвестиций

Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость строительство
Новости рубрики Общество
Фото "Ваяр" Белорусские связисты первыми приступили к выполнению задач учения ОДКБ в Таджикистане
Фото "ВАЯР" Учения ОДКБ "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021" стартовали в Таджикистане
Фото из архива В Беларуси объявлен фотоконкурс "Чистая энергия будущего"
Фото из архива ГПК: за выходные Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовиков
Фото из архива Специалисты из Иордании и Нигерии повысили квалификацию на базе университета МЧС
Фото из личного архива Щекин: "западная демократия" Украины должна стать хорошим уроком для Беларуси
Главное
Во время саммита О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ
Кочанова: общественное обсуждение предлагаемых изменений в Конституцию будет широкомасштабным
Богуш: объединение ЦТ и школьных экзаменов разгрузит вступительную кампанию для абитуриентов
Апартаменты в новостройке – прибыльная инвестиция! Отличный пример – комплекс Minsk World!
Топ-новости
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ: мы никогда не рекомендовали введение полного локдауна
Щекин: "западная демократия" Украины должна стать хорошим уроком для Беларуси
Один интерфейс для всех. Как в Беларуси строят сеть зарядных станций на основе облачных технологий
Виктория Азаренко поднялась на 26-е место в рейтинге WTA
Учения ОДКБ "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021" стартовали в Таджикистане
Прибыль от реализации продукции БМЗ с начала года составила $170 млн
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1981 пациент с COVID-19, выписаны 2173
ГПК: за выходные Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовиков
Более 1,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Фигуристы Виктория Семенюк и Илья Юхимук выиграли турнир Ice Star в Минске
Белорусские самбисты завоевали 11 медалей на молодежном ЧМ в Греции
Белорус Андрей Фильчук выиграл турнир по теннису на колясках в Москве
Минздрав обновил информацию о стационарах для лечения пациентов с COVID-19
Виктория Сафонова выиграла международный турнир по фигурному катанию в Минске
ГПК: польские силовики доставили очередную группу беженцев к границе
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.