Апартаменты вашей мечты в домах "Лиссабон" и "Манчестер". ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА СТАРТЕ ПРОДАЖ в MINSK WORLD!

Жизнь в реалиях европейского комфорта — мечта многих! Хотите реализовать ее, получив ключи от престижных апартаментов в эксклюзивном многофункциональном комплексе? Добро пожаловать в Minsk World!

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Вы проживаете в другом городе Беларуси? Наши специалисты по недвижимости работают в 57 городах страны и будут рады дать самые подробные ответы на любые вопросы о приобретении апартаментов в Minsk World.

"Западная Европа" — название одного из кварталов мечты многофункционального комплекса Minsk World, где владельцам апартаментов обеспечена шаговая доступность необходимых для комфортной жизни объектов инфраструктуры.

Дома в квартале "Западная Европа"

В многофункциональном комплексе Minsk World появится Международный финансовый центр, а у вас — уникальная возможность жить в шаговой доступности от "делового сердца Беларуси", имя которого однажды станет нарицательным, как Уолл-стрит или Лондонский Сити.

Международный финансовый центр – лицо Минска будущего!

Рядом с МФЦ строится самый большой торгово-развлекательный центр страны, где будет представлена широчайшая палитра брендов ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Открытие крупнейшего ритейла страны не за горами!

Появятся стадионы для командных игр, всегда открытые для жителей уникального "15-минутного города" — Minsk World.

Спортивная площадка в квартале "Западная Европа"

Вы сможете отправляться на пробежки или просто гулять под сенью великолепного парка! Здесь будет множество территорий для воркаута.

Территория для вокраута в квартале "Западная Европа"

Любители велоспорта смогут ездить по велодорожкам, соединяющим кварталы. Вернувшись, можно будет разместить велосипед в байкбоксе, расположенном в подъезде, или у входа, на велопарковке.

Квартал "Западная Европа" в многофункциональном комплексе Minsk World — шедевр современной городской архитектуры, где для владельцев апартаментов, их детей, а также четвероногих друзей и автомобилей создано абсолютно все. Предусмотрены зоны выгула собак.

Можно продлить жизнь автомобиля на годы, если укрыть его от непогоды на 9-этажном паркинге, который возводится прямо через дорогу от квартала.

Паркинг на улице Германовская, 7

Вашему авто будет обеспечена круглосуточная охрана, а вам —автоматизированный доступ к машине в режиме 24/7!

Minsk. World. Место, где детское счастье расцветает посреди зимы!

Под окнами престижных домов яркие и красочные детские городки.

Детская площадка в Minsk World

Малыши смогут играть даже без присмотра родителей, а тинейджеры весело проводить время. Транзитного движения через прилегающую территорию домов Minsk World нет: парковки расположены по периметру кварталов.

В "Западной Европе" появятся 2 детских сада (каждый на 230 мест).

Вы играете в баскетбол, а рядом резвятся малыши!

Построят современную поликлинику, запроектированы музыкальная школа и библиотека.

"Манчестер" и "Лиссабон" встречают владельцев апартаментов и гостей дизайнерскими лобби, где рядом со стойкой консьержа есть комфортные места ожидания для посетителей.

Дизайнерское лобби в доме "Лиссабон"

Дизайнерское лобби в доме "Манчестер"

На первом уровне находится туалетная комната с пеленальным столиком.

"Лиссабон". Все для новоселов, их детей и "четвероногих" друзей!

Есть место, где можно оставлять детские коляски. Для удобства молодых мам и лиц с ограниченными возможностями в домах будут пандусы.

"Манчестер". Комфорт и уют начинаются с порога вашего дома!

Предусмотрены кладовые помещения. В стилобатах домов "Манчестер" и "Лиссабон" откроются небольшие магазины, уютные кафе и рестораны с отдельными входами. Хотите купить необходимое или отдохнуть за чашечкой кофе? Спуститесь в панорамном лифте на 1-й этаж — все для вашего комфорта!

Три лифта в "Лиссабоне": грузовой, панорамный и скоростной!

Апартаменты свободной планировки площадью от 28 м² до 75 м² позволят реализовать самый смелый дизайнерский замысел . Обустройте их так, как вы об этом давно мечтали!

Панорамные окна — от пола до потолка! — откроют взору дивную картину растущего на глазах мегаполиса. Снаружи нанесена легкая тонировка, обеспечивающая приватность личной жизни. Все апартаменты с панорамными окнами и остекленными лоджиями.

Minsk World станет не только деловым, но и культурным центром мегаполиса. В здании аэропорта "Минск-1" планируют открыть

Музей авиации и космонавтики!

Вы автовладелец? К элитному кварталу "Западная Европа" прилегают Южная магистраль, где сейчас строится паркинг, и улица Савицкого. Рядом улицы Кижеватова и Аэродромная. Удачно расположенные транспортные артерии позволят добираться в любую точку города или уезжать за его пределы в канун уик-энда.

Вы предпочитаете общественный транспорт? В шаговой доступности уже принимающая пассажиров станция метро "Ковальская слобода" На 2023 год запланировано открытие ст. м. "Аэродромная", где ведется отделка керамогранитом. По периметру многофункционального комплекса множество остановок общественного транспорта — легко добраться в любую точку мегаполиса!

Minsk World – комфорт для каждого!

Апартаменты в Minsk World ждут вас! Выгоднее всего приобрести их сейчас, на старте продаж! Когда счастливые новоселы получают ключи, элитная недвижимость вырастает в цене. Причины этого роста очевидны! Комфортабельный дом готов, инфраструктура квартала (и многофункционального комплекса в целом) более развита, улучшилось транспортное сообщение.

Стать владельцем престижных апартаментов помогут не только накопленные вами средства, а также:

· Беспроцентная рассрочка до 60 месяцев (при первоначальном взносе от 30% и выше)

· Программы кредитования банков-партнеров

Эстетика нового века!

Minsk World - История комфорта, которую мы пишем для Вас!

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