АПБ предлагает поучаствовать в акции по учету водоплавающих птиц

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный зимний учет водоплавающих птиц пройдет в январе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).
Учет проводится, чтобы оценить, сколько птиц и каких видов зимуют в Беларуси. Это позволит спланировать действия по их охране в стране и на международном уровне. Зимний учет водоплавающих птиц проводится во многих странах и дает информацию о почти 900 видов птиц.
К учету птиц можно присоединиться на протяжении всего января. Самыми активными днями акции будут 18, 19 и 20 января. "Нам важно, чтобы в эти дни к акции присоединилось как можно больше людей. Это значительно повысит точность результатов", - отметили в АПБ.
Для участия в акции достаточно прийти к ближайшему водоему, подсчитать, сколько птиц и каких видов там находятся. На сайте общественной организации размещена памятка по учету птиц: как выбрать места и время для "переписи", правильно заполнить анкету. Чтобы определить вид птицы, можно пользоваться определителем guide.florafauna.by. Если определить вид все же не получается, следует сфотографировать или хотя бы описать птиц и подсчитать их количество.
Для каждого учета нужна отдельная анкета. "Например, если вы будете в один день подсчитывать птиц на реке и озере, а через некоторое время повторите учет на озере, нужно будет подать три анкеты", - пояснили в АПБ.
Прислать анкету в АПБ можно не позже 9 февраля: в электронном виде - на адрес info@ptushki.org, в бумажном - ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны", Минск, ул. Парниковая, 11/4, 220114.
Учет водно-болотных птиц организуют АПБ и НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам.-0-
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