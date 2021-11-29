Аппарат Совмина оказал помощь беженцам на границе

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аппарат Совета Министров оказал помощь беженцам, находящимся на границе. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель первичной профсоюзной организации Аппарата Совмина Арина Савенчук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня приехали в Белорусское общество Красного Креста для передачи собранных в Аппарате Совета Министров денежных средств в помощь беженцам", - сказала Арина Савенчук. Данные средства переданы в рамках акции, которую объявило БОКК в помощь беженцам, которые находятся на границе.

Инна Лемешевская и Арина Савенчук

По словам первого заместителя генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Инны Лемешевской, стоит задача удовлетворить первостепенные гуманитарные нужды беженцев. "Прежде всего это питание, предметы первой необходимости, одежда. Красный Крест обеспечивает двухразовое питание людей в логистическом центре и продуктовые наборы с собой, чтобы люди могли перекусить. Важно и особое детское питание. Кроме того, возникает вопрос о предоставлении медицинских услуг этим людям. И, конечно, реагируем на запросы. Сейчас похолодало, очень нужна обувь", - отметила она.

Беженцам помогают как организации, так и неравнодушные граждане. "Люди могут сделать пожертвования через систему ЕРИП плюс у нас есть расчетный счет в евро и долларах. Кроме того, в каждом офисе Красного Креста принимают любую гуманитарную помощь. Люди приносят памперсы, коврики, спальные мешки, продукты питания. Два-три раза в неделю гуманитарную помощь отправляют на границу", - проинформировала представитель БОКК.-0-