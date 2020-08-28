28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аппараты компьютерной томографии установили в 9 столичных поликлиниках. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Помещения для оборудования были подготовлены в кратчайшие сроки, равно как и специалисты, которые будут на них работать. В аппаратах программное обеспечение 2020 года, сейчас их настраивают, и в скором времени томографы начнут полноценно работать", - рассказали в ведомстве.

Минздрав также опубликовал список поликлиник, где установлены КТ: 4-я городская поликлиника (Центральный район), 14-я центральная районная поликлиника (Партизанский район), 19-я центральная районная клиническая поликлиника (Первомайский район), 21-я центральная поликлиника (Заводской район), 23-я городская поликлиника (Ленинский район), 26-я городская поликлиника (Фрунзенский район), 25-я центральная районная поликлиника (Московский район), 34-я центральная районная клиническая поликлиника (Советский район), 38-я городская поликлиника (Октябрьский район).-0-