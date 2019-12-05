Apple Pay теперь доступен держателям карточек Беларусбанка

Держатели карточек Mastercard и Visa, эмитированных Беларусбанком, могут воспользоваться сервисом Apple Pay - удобным легким и безопасным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей. Теперь пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac могут с легкостью проводить платежи с помощью гаджетов, при этом сохраняя все бонусы, предоставляемые по платежным карточкам.

В основе сервиса Apple Pay лежит безопасность и конфиденциальность. При добавлении платежной карточки в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Для обеспечения безопасности, учетной записи устройства присваивается уникальный номер, который шифруется и хранится в чипе "Безопасный элемент" устройства клиента. Авторизация транзакции производится благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на веб-сайтах. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.

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