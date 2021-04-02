2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апрель в Беларуси в этом году ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя месячная температура воздуха в апреле 2021 года ожидается на 1 градус выше климатической нормы, которая составляет 6-9 градусов тепла. Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (33-46 мм)", - прогнозируют в Белгидромете.

В марте температура воздуха интенсивно повышается от первой декады к третьей. Средняя месячная температура воздуха в марте изменяется от минус 1,4 градуса на северо-востоке до плюс 2,2 на юго-западе, и ее значения на 4-5 градусов выше, чем в феврале. Началом климатической весны считается переход средней суточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов в сторону повышения. Это происходит на юго-западе Беларуси в среднем 9-15 марта, в центральной части страны - 16-20 марта, на северо-востоке - 21-23 марта.

В апреле температура воздуха интенсивно повышается от первой декады к третьей, и месяц характеризуется интенсивным притоком тепла, полным исчезновением снежного покрова и вскрытием рек. Средняя месячная температура воздуха по сравнению с мартом повышается на 7-8 градусов и составляет в среднем по стране плюс 7,3 градуса, изменяясь от плюс 6,1 в северо-западной части республики до плюс 8,7 градуса на юго-западе страны.

В отдельные годы она может заметно отличаться от средней многолетней температуры. Теплее обычного на 2-3 градуса было в 1950, 1999, 2001, 2018 годах. Самым теплым за послевоенный период выдался апрель 2000 года, когда среднемесячная температура воздуха по республике достигла плюс 10,9, превысив климатическую норму на 3,6 градуса. Холоднее обычного на 3-4 градуса было в апреле 1954, 1956, 1958, 1965, 1981, 1987 и 1997 годов. Наиболее холодным оказался апрель 1955 года со среднемесячной температурой плюс 2,5, что на 4,8 градуса ниже климатической нормы.

Абсолютный температурный минимум, отмеченный на метеостанции "Езерище" ночью 5 апреля 1956 года, составил минус 20,8 градуса. Абсолютный максимум температуры воздуха (плюс 31 градус) был зафиксирован днем 29 апреля на метеостанции "Лельчицы" в 2012 году.

В первой декаде апреля, как правило, осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через отметку 5 градусов тепла (начало вегетационного периода), а в третьей декаде во многих районах страны - через 10 градусов (начало периода активной вегетации). В последней декаде месяца на юге республики чаще всего прекращаются заморозки в воздухе.

В течение месяца в среднем бывает от 10 до 16 дней с осадками. В апреле обычно выпадает от 33 мм до 46 мм осадков, в среднем по республике - 38 мм (климатическая норма). Количество выпавших осадков может колебаться от 1-10 мм в засушливые месяцы до 76-168 мм в дождливые месяцы. В 2009 году на метеостанциях "Брагин", "Октябрь" и "Марьина Горка" осадков не было вовсе.

Устойчивый снежный покров в апреле, как правило, отсутствует. Однако в отдельные годы его разрушение может происходить и в апреле. Самая поздняя дата разрушения устойчивого снежного покрова зарегистрирована на метеостанции "Лынтупы" 30 апреля 1955 года, в Минске - 17 апреля 1958 года.

Повторяемость туманов в апреле составляет от 1 до 3 дней, увеличиваясь в отдельные годы до 7-14. В апреле в среднем бывает 1-2 дня с грозами, иногда - 5-7 дней.-0-