Аптеки могут продавать некоторые инфузионные растворы без рецепта - Минздрав

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До внесения изменений в постановление Минздрава по перечню лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, аптеки имеют право продавать отдельные лекарственные препараты для инфузий без рецепта. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В связи с вопросами от граждан об отпуске некоторых растворов для инфузий специалисты Минздрава подготовили разъяснение. Согласно этому документу, до внесения изменений в постановление Минздрава по перечню лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, аптеки могут реализовывать глюкозу (раствор для инфузий различной концентрации), натрия хлорид (для инфузий), натрия гидрокарбонат, калия хлорид (для инфузий) без рецепта.

Разъяснение направлено во все аптечные сети Беларуси.-0-