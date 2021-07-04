Арабский инвестор рассказал о проекте по строительству комплекса "Северный берег" в Минске

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный директор компании Emaar Properties (Riverside Development Holdings Limited) Мухаммед аль-Аббар рассказал о проекте по строительству современного комплекса "Северный берег" в Минске. Планами по проекту он поделился в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Указом Президента №186 "О реализации инвестиционного проекта в Минске" Мингорисполкому было поручено заключить с частной компанией с ограниченной ответственностью и обществом с ограниченной ответственностью Riverside Development Holdings Limited договор о возведении объекта "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Документ на этой неделе подписали председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и Мухаммед аль-Аббар.

Арабский инвестор отметил, что мир меняется, возрастают требования к жилью. "Люди хотят жить в собственных домах, стремятся к комфорту и уюту, ожидают, что рядом будут все необходимые объекты инфраструктуры: магазины, объекты для занятий летними и зимними видами спорта, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные центры и детские площадки. Наша обязанность как застройщиков - уделять внимание и постгарантийному обслуживанию зданий", - подчеркнул он.

По его словам, эффективная реализация концепции умного города требует анализа огромного объема информации. "Если говорить о транспортной системе или системе электроснабжения, то нужно собрать весь массив данных, чтобы быть уверенным, что окружающая среда будет защищена от негативного воздействия, а дома будут потреблять минимум энергии. Необходимо грамотно организовать беспроводной интернет. Важны и самые продвинутые технологии, в том числе в организации дорожного движения, парковочных систем. Важны зеленые зоны, развлекательные площадки, объекты для занятия спортом", - отметил арабский инвестор.

"Убежден, что подрядчики, которые будут работать на минском проекте, должны быть из Беларуси. Также должны использоваться белорусские материалы. Что касается дизайнеров и архитекторов, они занимают достаточно серьезную часть в составе структуры нашей компании, но мы хотим поработать и с белорусскими специалистами. К слову, архитекторы из Беларуси уже очень серьезно вовлечены в работу. Сотрудничество местных и международных специалистов нужно и для того, чтобы понять вкусы потребителей в каждой стране. Основную работу будут делать белорусские фирмы, а международная команда выполняет концептуальную функцию, они задают направление и общее видение проекта", - обратил внимание Мухаммед аль-Аббар.

Как сообщалось, комплекс разместится в границах МКАД - пр.Победителей - ул.Орловской - Цнянского водохранилища. Стоимость реализации проекта составит 4 млрд евро. В его состав войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м. Также предусматривается возведение Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Реализовать проект планируют в течение 2021-2040 годов.

Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости.

Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл", были реализованы именно Emaar Properties. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 кв.км и включает морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.-0-