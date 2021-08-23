Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 24 августа 2021
Минск Ясно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23.08.21
23.08.21 23:59 Концентрация водорода в атмосфере выросла на 70% за последние 150 лет В мире
23.08.21 23:27 Число жертв пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике возросло до пяти В мире
23.08.21 23:26 Белорусские волейболистки выиграли у Швейцарии в третьем туре группового этапа ЧЕ-2021 Спорт
23.08.21 22:57 Арбузы на личном подворье, как у Лукашенко. Специалист поделился секретами президентской бахчи Общество
23.08.21 22:55 Развод караула у Букингемского дворца прошел впервые с начала пандемии В мире
23.08.21 22:31 В Индии более 50 человек отравились ритуальными угощениями В мире
23.08.21 22:12 Вы не догадывались, но эти продукты помогут уснуть Ссылки на БелТА Плюс
23.08.21 21:54 Ученые обнаружили антитело, эффективное против большинства известных вариантов коронавируса В мире
23.08.21 21:49 Сан-Паулу введет цифровые ковид-паспорта для посещения общественных мест В мире
23.08.21 21:41 "Сталіцы роднай прыгажосць": фотовыставка Владимира Ковганова откроется в Минске 2 сентября Афиша
23.08.21 21:31 В Дагестане на Карадахской теснине из-за сильного дождя заблокированы 15 туристов В мире
23.08.21 21:23 Четвертая волна коронавируса во Франции достигнет пика через несколько дней В мире
23.08.21 21:17 Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Кливленде Спорт
23.08.21 21:10 Экономика, ситуация на границах с НАТО - Лукашенко и Путин провели телефонный разговор Президент
23.08.21 21:03 Пастельные и акварельные работы Гавриила Ващенко представят на выставке в Минске 25 августа Афиша
23.08.21 20:53 Симановская: молодежь - драйвер развития и лидерства страны Общество
23.08.21 20:44 ГАИ Минской области за четыре дня акции "Скорость" выявила более 1 тыс. нарушений ПДД Регионы
23.08.21 20:24 Минюст внес изменения в порядок совершения нотариальных действий Общество
23.08.21 20:11 Во Франции при крушении самолета погибли пилот-инструктор и ученик В мире
23.08.21 20:01 Головченко и Мишустин обсудили интеграцию и торгово-экономическое сотрудничество Политика
23.08.21 19:58 Калийщики, нефтяники, врачи, артисты и не только - более 60 представителей различных сфер удостоены госнаград Президент
23.08.21 19:44 Марокко продлило режим чрезвычайного санитарного положения до 31 октября В мире
23.08.21 19:30 В ночном клубе Минска изъяли нелегальный алкоголь почти на Br2 тыс. Происшествия
23.08.21 19:18 На космодроме Восточный построят легкое метро В мире
23.08.21 19:05 Дорожную разметку в Минске нанесут ночью на 19 участках Регионы
23.08.21 18:49 Во время вступительной кампании в Могилевской области для абитуриентов были созданы равные условия - КГК Регионы
23.08.21 18:37 В Минске возбудили уголовные дела об оскорблении помощника прокурора и публикации его личных данных Происшествия
23.08.21 18:36 На уборке урожая определились два молодежных экипажа-трехтысячника Общество
23.08.21 18:31 Чергинец рассказал об участии Союза писателей Беларуси в международном круглом столе 3 сентября Общество
23.08.21 18:22 Топ Ган, Бедуин, Белорусский ранний... - на подворье Лукашенко за день убрали 45 т арбузов и дынь Президент
Все новости
Все новости
Общество
23 августа 2021, 22:57

Арбузы на личном подворье, как у Лукашенко. Специалист поделился секретами президентской бахчи

Фото из архива
Фото из архива
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой сбор арбузов на подворье Президента Беларуси в этом году ожидается примерно в 100 тонн. Об этом рассказал сегодня журналистам заведующий лабораторией технологических исследований Института овощеводства Мечислав Степуро, под надзором и по советам которого уже не первый год выращиваются президентские арбузы и не только, передает корреспондент БЕЛТА.


 


 

 

На бахче главы государства время уборочной. Пока Александр Лукашенко принимал участие в видеосаммите ОДКБ, там кипела работа – за день убрали 45 тонн. арбузов и дынь, и это еще не все, сбор урожая продолжится. Высаживали в этом году пять сортов арбузов: Топ Ган, Романза, Мирсини, Бедуин и Белорусский ранний. Традиционно, согласно распоряжению Президента, весь урожай пойдет на угощение - в детские дома и пожилым людям.

Арбуз для Беларуси уже постепенно становится привычной культурой. Выращивают сладкую ягоду во многих районах как государственные сельхозпредприятия, так и фермеры и многочисленные любители. Особенно благоприятные условия в южных регионах страны. Впрочем, главное – это строгое следование технологии и, конечно, качественные семена от проверенных поставщиков.

В теплице или на открытом грунте

Многие справедливо считают арбуз теплолюбивой культурой и высаживают его в теплицах. Однако Мечислав Степуро утверждает, что так лучше не делать. Или, как минимум, не везде и не всегда.
"Кто в этом году садил в теплицах, тот не получил урожай. Потому что если арбуз нагреется до плюс 30-35 градусов, то пыльца становится стерильной, и арбуз не дает плодов. Поэтому в открытом грунте более благоприятные условия", - рассказал специалист.

Ставка на гибриды

Температурный фон в Беларуси в последние десятилетия постепенно повышается, появились гибриды с коротким вегетационным периодом и достаточный ассортимент пленочных укрытий, которые помогут при весенних заморозках, рассказывает ученый. Причем важно еще, для какой примерно широты выведены такие гибриды, ведь в них заложена определенная генетика под конкретные климатические условия. Если брать пример Беларуси, то примерно на такой же широте находятся и Нидерданды. Гибриды, заточенные под иные широты, тоже можно выращивать, но рассчитывать на высокую продуктивность не стоит.

"Мы в Беларуси их изучали, выращивали больше 100 разных сортов и гибридов, но они не дают полную продуктивность. А эти реализуют – голландские. Ставки делаем на Романзу, Топ Ган, Бедуин, Мирсини, - отмечает Мечислав Степуро. - Допустим, Мирсини - это суперранний гибрид - 50-55 дней. Романза - 73-75 дней, Топ Ган - не больше 80. Ну и наш белорусский перспективный сорт. Мы работали с ним более 30 лет". Кстати, арбузы белорусской селекции по весу вырастают до примерно 8 кг., а на президентском поле есть и экземпляры по 10 кг. Кроме того, отечественные семена обходятся в разы дешевле, чем голландские.

Выбираем преимущественно легкие аэрированные почвы

По словам ученого, природно-климатические условия в Беларуси благоприятны для выращивания арбузов, особенно почвы. Кстати, бахчевыми в нашей стране занимались и после Октябрьской революции, и, особенно в послевоенные годы, когда возить из Астрахани было и дорого, да и особо не на чем.

"У нас в стране легкие аэрированные почвы. А эта культура любит, чтобы достаточно было кислорода в почве. Если, допустим, взять тяжелые суглинки, торфяники или, допустим, есть районы в Брестской области, где грунтовые воды подходят близко, то корневая система арбуза начинает погибать. Поэтому урожай есть, но все-таки значительно ниже", - советует ученый.

Аграриям и финансистам на заметку

Специалист рассказал, что ученые уже проводили подсчеты рентабельности выращивания арбузов. Она доходит до 180%. "Поэтому эта культура нужна, выгодна. Только, можно сказать, ленивый не хочет заниматься этой культурой", - делает заключение Мечислав Степуро.

Об эффективности выращивания арбузов он говорит на примере Малоритского района на юге Брестской области, где сладкую ягоду выращивают целыми деревнями: "Потому что нематода пошла (вредители растений. – Прим. БЕЛТА) на огурцы. И им экономически выгоднее продавать арбузы. Это Малоритский район. Там и условия хорошие".

"Эта культура, можно сказать, будущего. Потом что она и надежная, и оборотные средства дает. Я общаюсь с фермерами. Они говорят: вот как раз в августе не хватает оборотных средств - рабочим надо зарплату платить. Если овощные хозяйства, они сейчас продают. Капуста ранняя закончилась - начинают арбузы продавать. Значит, пошли оборотные средства", - рассказал Мечислав Степуро.

Единственно, советует специалист, стоит обращаться только к проверенным поставщикам семян. Просто купленные где-то на базаре могут на поверку оказаться далеки от заявленного качества.

Почему отечественные арбузы в Беларуси лучше астраханских

Ученый подчеркивает, что выращенные в Беларуси арбузы намного лучше привозных. Дело в том, что привозные могут храниться примерно по 4-5 месяцев, а без обработки фунгицидами этого добиться практически невозможно. "Наши экологически чистые. Мы их не обрабатываем фунгицидами. Можно обработать, и он будет лежать полгода. Можете его качать, кидать, условия хранения не соблюдать. А так нормальный арбуз хранится где-то месяц-полтора при условии 2-5 градусов тепла", - отмечает ученый.

По его словам, когда в Астрахани на бахче вызреет арбуз, то он тоже очень хорош. Но такую ягоду далеко не повезешь. Вызревшая внутри сладкая тяжелая мякоть может оборваться, а при высокой температуре еще и забродить. Поэтому на экспорт их срывают немного недоспелыми.

Еще арбуз очень ценен по своей питательности. В нем меньше сахарозы, а потому сладкая ягода пригодна для диабетиков. Пригоден арбуз и для детского питания. Еще в нем много магния по сравнению, например, с овощными культурами.

"Поэтому это "магниелюб". Если занимаются арбузами и не вносят сульфат магния, то, конечно, урожай снижается. Потому что он очень чувствителен к магнию", - рассказал Мечислав Степуро.

О президентском подворье и лайфхаки для огородников

Специалист рассказал, что всего на президентском подворье под бахчей примерно два с небольшим гектара. В первый день убрали более слабый участок. А затем уберут урожай на том, где уродило получше. "Потому что там плодородие разное. Допустим, здесь более легкий суглинок, а там средний и плодородный. Поэтому там урожай будет где-то 50-55 тонн с гектара. Всего около 100 тонн соберут арбуза. Это хороший урожай", - объясняет ученый.

Главное, подчеркивает он, нужно любить культуру, должным образом за ней ухаживать, вовремя удобрять и подкармливать, защищать от болезней и вредителей, и тогда все получится. Например, важно не пропустить фузариоз ранней весной. Может значительно навредить урожаю и ростковая муха.

"И внекорневые подкормки им рекомендуем. Хотя некоторые фермеры отказываются от них: "Вот я внес, допустим, навоз, минералку…" Но надо смотреть по климатическим условиям. Если, допустим, в этом году было 30 градусов тепла, и почва достаточно нагрелась – до плюс 25-27 градусов, то фосфорные удобрения уже не работают при такой температуре. Значит, надо дать через лист. И вот тогда они (на президентском поле. – Прим. БЕЛТА) вносят монофосфат калия, - рассказывает Мечислав Степуро. - Они четко все работали. Поэтому и урожай хороший. Они вносили вначале, когда идет нарастание вегетативной массы, нитрат калия, потом монофосфат, потом сульфат магния для улучшения фотосинтеза. И плюс микроэлементы. Они добросовестные, внимательные".

И такой подход важен ко всем растениям. "Я чувствую растения - 51 год уже работаю. Как говорится, уже и зубы потерял", - отметил ученый.

Для арбузной рассады в специальных кассетах с ячейками он рекомендует использовать в том числе торфяной субстрат - на основе верхового торфа. Он производится несколькими заводами в Беларуси.

Еще один совет от Мечислава Степуры по борьбе с проволочником - он вредит корневой системе, в результате чего высаженная арбузная рассада может просто застопориться в росте: "Вроде живет, но не растет. А проволочник объедает корневую систему. Чтобы этого не было, мы болтушку приготовили - глина, коровяк плюс инсектицид внесли. Обмакнули каждый (саженец. – Прим. БЕЛТА). И получается, когда макаешь в глинистую эту болтушку (там инсектицид и сама глина), на солнце постоит буквально 15 минут, и получается глиняный мини горшок. Только корни могут ее пробить. И туда, допустим, когда мы через рассаду идем, мы вносим удобрения -   рассчитываем дозу, которая уже может обеспечить, что арбуз прошел фазу "шатрика" (пять-шесть листьев на 20-25 день после всходов. - Прим. БЕЛТА)".

"Это начало нарастания листьев. А потом уже подключается корневая система на почву, разные диффузионные процессы проходят, и начинается уже нарастание вегетативной массы. Вегетативная масса пошла – мы тогда туда нитрат калия посылаем. Потом уже плодообразование начинается - монофосфат калия. За всем процессов следим четко. Ростковая муха пошла - мы тогда ее обрабатываем, убиваем. Поэтому и результат хороший", - поясняет специалист.

Зачем нужен капельный полив?

Кроме того, на президентском поле организован капельный полив, и это хорошо. "Потому что в этом году тепла и солнца достаточно было, а влаги недостаточно. Хотя арбуз дал бы урожай, но, конечно, не такой", - отметил Мечислав Степуро.

Он пояснил, что корневая система арбуза достаточно обширная. Поэтому влагу растение, конечно, найдет. Кроме того, у него рассеченные листья, покрытые волосками. Природа устроила так для того, чтобы меньше испарялась влага. С другой стороны, этот же механизм позволяет ночью улавливать росу и благодаря волоскам подводить ее к корню.

"Я уже с ними (на президентском подворье. - Прим. БЕЛТА) работаю с 2014 года. Урожай в 2014 году очень был хороший. И в этом году тоже. Такими циклами идет. Но всегда мы были с урожаем, хоть были и не особо благоприятные годы", - завершает беседу ученый.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения ученые
Новости рубрики Общество
Фото из архива Симановская: молодежь - драйвер развития и лидерства страны
Фото из архива Минюст внес изменения в порядок совершения нотариальных действий
Фото из архива На уборке урожая определились два молодежных экипажа-трехтысячника
Фото из архива Чергинец рассказал об участии Союза писателей Беларуси в международном круглом столе 3 сентября
Фото из архива Зеленко: доступность и качество - главные цели в развитии системы образования
Фото из архива Акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" продлится до 6 сентября
Главное
"Афганский" конфликт с Польшей, обнаглевшие в НАТО и призыв к солидарности. Все из выступления Лукашенко на ОДКБ
Экономика, ситуация на границах с НАТО - Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Лукашенко: Польша устроила конфликт на границе с Беларусью
Экскурсии в Minsk World! Узнай о комплексе все!
Топ-новости
Кадровые вопросы и совершенствование работы - Лукашенко провел встречу с начальником Службы безопасности Президента 
Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте на границе с Польшей
Головченко и Мишустин обсудили интеграцию и торгово-экономическое сотрудничество
Топ Ган, Бедуин, Белорусский ранний... - на подворье Лукашенко за день убрали 45 т арбузов и дынь
В основе концепции белорусского председательства в СНГ - экономический рост наших стран - Кочанова 
Калийщики, нефтяники, врачи, артисты и не только - более 60 представителей различных сфер удостоены госнаград
Консолидированная позиция государств ОДКБ по ситуации в Афганистане будет выработана в ближайшее время - Зась 
Эгоизм политических элит стран Запада ведет к росту напряженности в мире - Андрейченко
Пособие для факультатива "Духовность и патриотизм" презентовали на республиканском педсовете
О примитивности логики санкционного давления в цивилизационном контексте - Бельский
Касперович: во время педфорума обсуждаются стратегические вопросы развития высшего образования
Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Гигин: невзирая на разные политические взгляды, белорусы остаются одной нацией
За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписан 701
Группа ИКАО прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.