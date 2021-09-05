Арчаков: инициаторы санкций получают откаты

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициаторы санкций против Беларуси получают откаты, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь можно реализовать очень простые схемы. Белорусские предприятия выдавливаются с рынка, их место занимают литовские и польские конкуренты, а инициаторы этих санкций - наши беглые и все остальные - получают откаты, - обратил внимание Владимир Арчаков. - Бизнес терпит убытки от санкций с обеих сторон, но современные европейские политики почему-то делают вид, что этого не замечают. Но надо понимать еще то, что Запад никогда не воспринимал и никогда не будет воспринимать государства Восточной Европы как равноценных партнеров. Поэтому эти опыты они будут пытаться ставить на нас беспрестанно. Беглые, выпрашивая санкции против нашей страны, думаю, сами не понимают, в какую беспросветную дыру пытаются засунуть Беларусь. Причем понятно, что Запад их рано или поздно сольет, уже это делает".

"Ситуация на границе с Западом характеризуется сегодня не столько напряженностью, сколько враньем и неадекватностью, - продолжил заместитель госсекретаря Совбеза - Например, Литва собирается строить забор вдоль всей границы высотой 2 м и стоимостью свыше 120 млн евро. Теперь уже выясняется, что высота составит 4,5 м и более 150 млн евро соответственно. Потом, думаю, литовская сторона еще вспомнит, что этот забор нужно содержать и эксплуатировать: подъездные пути, модернизация электронных систем, если они там будут обеспечивать реагирование на сработки. Хорошо устроились: можно вообще не работать, строить и распиливать потихонечку европейские деньги".-0-