Арчаков: Концепция информационной безопасности дает ответы на конкретные практические вопросы

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция информационной безопасности дает ответ на конкретные практические вопросы. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ в программе "Контуры" заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Владимир Арчаков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Концепция нацелена на практическую деятельность. Она дает понятные ответы специалистам на конкретные практические вопросы, а также дает ответы с точки зрения теории и науки. Разработка тезисов концепции велась на протяжении последних трех лет. Важно, что в разработке Концепции информационной безопасности участвовали специалисты-практики в этой сфере и ученые", - рассказал Владимир Арчаков.

Он подчеркнул, что обеспечение информационной безопасности должно стать обычным делом. Все субъекты правоотношений должны уделять внимания рискам в этой сфере, их действия должны быть согласованны в сфере информационной безопасности.

При разработке Концепции информационной безопасности в Беларуси учитывался международный опыт. Как отметил Владимир Арчаков, существуют два подхода в этом направлении: борьба с киберпреступностью и защита сферы смыслов. "Для Беларуси важно защищать сферу смыслов, поэтому мы придерживаемся именно такой модели. В Концепции выделено три направления в обеспечении информационной безопасности: сфера смыслов, защита информсетей и защита информресурсов", - подчеркнул Владимир Арчаков.

По мнению заместителя госсекретаря Совета Безопасности, противопоставить фейковым новостям необходимо больше достоверной и позитивной информации в официальных СМИ.

Как сообщала БЕЛТА, документ разрабатывался, исходя из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире. В концепции отражены современные вызовы и угрозы, которые формируются в информационной сфере и представляют опасность для конституционных основ и жизнедеятельности государств: манипулирование массовым сознанием, дискредитация идеалов и ценностей, размывание национального суверенитета, неустойчивость информационной инфраструктуры и другие. -0-