Арчаков: новая Конституция - это развитие, основанное на современных ориентирах

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков высказал мнение, что новая Конституция - это развитие, основанное на новых современных ориентирах. Своим мнением он поделился сегодня с журналистами на Республиканской межведомственной научно-практической конференции "Концептуальные подходы в сфере национальной безопасности: тенденции и параметры трансформации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Внимательная и очень скрупулезная работа над проектом новой Конституции показывает, что вместе с корректировкой некоторых элементов политической системы у нас появляется возможность буквально во всеуслышание огласить и конституционно закрепить новый национальный интерес. Конечно, незыблемыми остаются такие ценности, как суверенитет, независимость и территориальная целостность, правовое, демократическое, социально ориентированное государство. Но для Беларуси, которая очень динамично и последовательно развивается, этого уже недостаточно", - отметил заместитель госсекретаря.

По его словам, все это время Беларусь развивалась вместе со всем миром и теперь претендует уже на большее в плане качества и условий жизни. "Конечно, уравновешивает это дополнительная нагрузка на самосознание состоявшейся белорусской нации. Например, в проекте новой Конституции появляется такой национальный интерес, как благосостояние каждого человека и процветание страны. То есть это то, за что государство должно и будет бороться всеми имеющимися у него силами и средствами. Такого раньше никогда не было. Но одновременно с этим появляется такое понятие, как социальная ответственность каждого человека, а не только государства, поэтому новая Конституция - это развитие, основанное на новых современных ориентирах и взаимных обязательствах", - подчеркнул Владимир Арчаков.

Как отметил заместитель госсекретаря, наряду с этим существует целое множество опасностей, характерных для современного мира. "Это конфликтность и нестабильность, военные приготовления, гибридные войны, цветные революции, терроризм и экстремизм, биологические угрозы, изменения климата, проблемы экологии и так далее. От всего этого надо защищать национальные интересы и делать это, конечно, на новом качественном и концептуальном уровне", - добавил он.

В форуме "Концептуальные подходы в сфере национальной безопасности: тенденции и параметры трансформации" принимают участие более 70 представителей Администрации Президента, профильных комиссий Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, государственных органов системы обеспечения безопасности и организаций, находящихся в их подчинении, органов прокуратуры, иных республиканских органов госуправления, аналитических и социологических структур, общественных объединений, учреждений высшего образования, средств массовой информации.-0-