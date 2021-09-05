Арчаков о ситуации в Афганистане: образовался острый очаг региональный нестабильности

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовался острый очаг региональный нестабильности, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в эфире телеканала "Беларусь 1", говоря о ситуации в Афганистане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В первую очередь нужно четко понимать, что в мире образовался реальный, очень острый очаг региональной нестабильности. Военные действия, акты терроризма, бедствия, страдания людей, несовпадение интересов и несговорчивость мировых центров силы - это как раз те спички, которые уже горят и могут вызвать пожар самой непредвиденной сложности. Сначала США выходят из страны, затем наносят ракетные удары - непонятно, что будет завтра. Тем более, это во многом направлено против интересов России, Китая, а эти страны умеют и обязательно будут защищать свои интересы", - сказал Владимир Арчаков.

Не вызывает никаких сомнений, считает он, что США ведут в Афганистане свою игру. "С какой целью они оставили там горы вооружений? Эти основания никто не знает, значит, они засекречены, то есть приняты на государственном уровне. Таким образом, вывод на поверхности - это оружие будет продолжать там кого-то убивать в политических целях, - отметил заместитель госсекретаря Совбеза. - Самое печальное в этой истории, что США продолжает во всех регионах мира действовать безапелляционно и безответственно, причем решает исключительно собственные задачи".-0-