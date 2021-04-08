Арчаков ознакомился с ситуацией на белорусско-литовской границе

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков сегодня посетил пункт пропуска "Каменный Лог" и ознакомился с обстановкой на данном участке белорусско-литовской границы, в частности, с причинами образования очередей и принимаемыми мерами по их устранению. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Как отметили в ГТК, на систематическое образование очередей влияют постоянные сбои в программных продуктах у литовских контролирующих служб, а также проведение реконструкции сопредельного литовского пункта пропуска "Мядининкай".

Проблему со скоплением транспортных средств позволит в определенной степени решить внедрение системы электронной очереди и создание зоны ожидания в непосредственной близости к пункту пропуска "Каменный Лог". Работу в данном направлении, в том числе имеющиеся сложности, пути и сроки их решения, обсудили во время приезда Владимира Арчакова. Он положительно оценил работу по совершенствованию технологий, результаты проводимых белорусской таможней экспериментов.

Фото ГТК

Заместитель Госсекретаря также ознакомился с условиями, созданными для проживания молодых специалистов в новом общежитии в городе Ошмяны. Помещения оснащены необходимой техникой, в здании оборудованы кухни, бытовые комнаты, тренажерный зал.

Также в рамках единого дня информирования Владимир Арчаков встретился с сотрудниками Гродненской региональной таможни, которые несут службу в пунктах таможенного оформления "Каменный Лог", "Котловка" и "Ошмянский", и ответил на интересующие их вопросы.

"Каменный Лог" - один из самых востребованных перевозчиками и физическими лицами пункт пропуска на литовском направлении. В условиях пандемии следующий через него поток грузовых транспортных средств не только не уменьшился, но и продолжил расти. В 2020 году по сравнению с 2019 рост составил 14,5%. В первом квартале этого года таможенниками оформлено здесь уже более 70 тыс. грузовых автомобилей, порядка 13 тыс. легковых и 1,5 тыс. автобусов.

Одним из важных направлений работы таможенных органов здесь является правоохранительная составляющая. Так, в прошлом году сотрудниками пункта таможенного оформления "Каменный Лог" пресечено порядка 2 тыс. административных правонарушений и 7 преступлений. -0-