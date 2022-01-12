Арчаков: в современных условиях особую важность приобретают консолидация общества и патриотизм молодежи

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современных условиях особую важность приобретают консолидация общества и воспитание патриотических качеств у подрастающего поколения. Это отметил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Владимир Арчаков 12 января в ходе торжественного мероприятия, посвященного 100-летию Минской региональной таможни, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"У нашей страны непростая история. Находясь на геополитическом разломе европейского пространства, она постоянно испытывала всестороннее цивилизационное давление, - заявил Владимир Арчаков. - Однако, несмотря на многочисленные войны, политические и экономические потрясения, белорусский народ выстоял, не исчез с лица земли, сохранил традиции и духовно-культурные ценности, отстоял право на самостоятельное развитие. Именно национальная самобытность явилась объективным фактором того, что Беларусь никогда в истории не была ни зависимой территорией, ни тем более колонией. Хотя еще недавно некоторые желающие были - имею в виду Великую Отечественную войну. Уверен, что есть они и сейчас - те, кто непрерывно изобретает какие-то виртуальные квазиобъединения - "треугольники", "междуморья" и прочее".

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности подчеркнул, что для Беларуси нынешний этап становления как молодого суверенного государства во многом зависит от реализации собственных национальных концептов, в том числе обуславливающих национальную самоидентификацию, самоопределение, территориальную целостность, принятые социально-политические стандарты. Их основу во многом составляют те идейные опоры, которые уже относятся к истории - это выдающиеся люди, события, победы, достижения, национальные символы. Именно они во многом должны способствовать консолидации общества, воспитанию патриотических и гражданских качеств подрастающего поколения, служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия, являться иммунитетом против чуждых идеалов и ценностей.

"Однако и здесь не все просто, - отметил Владимир Арчаков. - Важность устойчивости этих опор понимаем не только мы, но и те, кого они принципиально не устраивают. С учетом этого историческая память становится самостоятельным объектом целенаправленных деструктивных воздействий, а так называемое "историческое переформатирование" представляет собой манипуляции общественным сознанием, направленным на раскол нации и деградацию общества. В целом же это часть глобальной, конкурентной, всепроникающей, одним словом - мировой гибридной войны за территории и ресурсы, к которым общественное сознание как важнейший ресурс человечества имеет самое непосредственное отношение".-0-