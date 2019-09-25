Архивисты подготовят сборник документов об истории белорусских и российских земель

25 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Архивисты Беларуси и России планируют во второй половине 2020 года издать первый том сборника документов "Россия и белорусские земли в XVII-XVIII веках: документы и материалы". Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов.

По словам главы ведомства, Российская сторона ожидает, что Беларусь представит свои документы по этому периоду. Как предполагается, более половины материалов опубликуют впервые. Над проектом собираются работать Российский государственный архив древних актов и Национальный исторический архив Беларуси.

В издании будут приведены факты о войне между Речью Посполитой и Московским царством в 1654-1667 годах, экономических взаимоотношениях государств. "Тексты тех времен непросто читать, они требуют перевода на современный язык, а таких специалистов в России около 600, в Беларуси - несколько десятков. Подготовка сборника требует большой работы. Если все будет хорошо, то первый том появится во второй половине следующего года. Это станет новым вкладом в изучение истории Московского царства и Великого княжества Литовского", - отметил Андрей Артизов.

Название "Россия и белорусские земли в XVII-XVIII веках: документы и материалы" предварительное и будет обсуждаться.

Профессиональная встреча руководителей архивных служб и государственных архивных учреждений Беларуси и России проходит сегодня в Витебском облисполкоме. На совместном заседании коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Минюста Беларуси и Федерального архивного агентства России обсудят опыт размещения в интернете информации архивных учреждений. Пройдет научно-практическая конференция "Комплектование, обеспечение сохранности и использование документов негосударственных организаций". Завтра участники встречи посетят Зональный архив Полоцка, музеи и храмы древнего города.-0-