Архивные фото БГУ воссоздали на корпоративном календаре вуза

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Архивные фото Белорусского государственного университета воссоздали на корпоративном календаре вуза - его презентация состоялась сегодня с участием ректора Андрея Короля, координаторов и разработчиков проекта, студентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

В основу концепции календаря положена идея преемственности поколений, единства и сплоченности между структурными подразделениями вуза. На страницах символа 2022 года представлены архивные фотографии из фонда Музея истории БГУ, датируемые разным временем. Для современных фото съемки проходили в учебных аудиториях, музеях, спортивном комплексе БГУ. Героями календаря стали студенты, показавшие высокие результаты в научной, общественной, культурной и спортивной жизни университета, преподаватели и сотрудники вуза.

Открывает календарь фотография 1926 года, на которой изображены студенты с первым ректором БГУ Владимиром Пичетой. Этот ретро-кадр на фото воссоздали ректор БГУ Андрей Король с нынешними студентами. На февральской странице показан почти вековой срез занятий в университетской библиотеке, на мартовской - реконструкция встречи 1954 года с гостями из Вильнюсского университета. Также календарь знакомит с историей сдачи сессий, работы в лабораториях, участия в научных конференциях, спортивных и культурных мероприятиях, практикой студентов.

Андрей Король отметил, что совместное участие в проекте, работа с архивными материалами позволила молодежи БГУ прикоснуться, лучше узнать и войти в историю вуза. Руководитель БГУ также поблагодарил организаторов и участников проекта за творческий и креативный подход к созданию символа года и сохранение вузовских традиций.

Пользуясь случаем, студенты обсудили с ректором ряд вопросов образовательного и социально-политического характера. Ребят волновали темы исторической памяти, корпоративности, развития молодежной науки. Отдельное внимание участники уделили предстоящему референдуму и проекту Конституции Беларуси.

Традиция создания корпоративного календаря была заложена в БГУ в 2016 году. Первым в этой линейке стала летопись "Физики и лирики", приуроченная к 95-летию БГУ. А в год 100-летия вуза был выпущен студенческий корпоративный календарь "Кожны з нас - БДУ".-0-