Архивы Беларуси к 2021 году планируют перейти к хранению документов в электронном виде

19 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Беларуси принята программа перехода хранения архивных документов в электронном виде, сообщил журналистам директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Виктор Кураш, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси принята программа перехода к 2021 году к хранению документов в электронном виде. Соответствующий документ принят Советом Министров, а также закон об электронном документе и электронной цифровой подписи. Сейчас стоит задача создания электронных архивов организаций, совершенствования их информационных систем и архивов для дальнейшей передачи документов уже в электронном виде. Специалистам предстоит проделать большую работу, но необходимые знания и средства у них есть", - сказал Виктор Кураш.

Он отметил, что архивная отрасль в 2018 году развивалась динамично. Значительно укреплена материально-техническая база, открыт новый архив в Слуцке.

В Витебске сегодня проходят чтения "Архивное дело на Витебщине: история и современность". Они посвящены 100-летию архивной службы северного региона и 80-летию Государственного архива Витебской области.

"Государственный архив области занимает достойное место среди подобных учреждений Беларуси. Он третий в стране по величине фонда (после архива Минской области и Национального архива): в нем хранится более 1 млн 300 тыс. документов. Кроме того, в Витебской области активно внедряются IT-технологии. Многие архивисты по этому вопросу учатся у коллег из северного региона", - добавил директор департамента.-0-