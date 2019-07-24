Армия делает из инфантильной молодежи самостоятельных людей - мнение

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия делает из инфантильной молодежи самостоятельных людей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА выразила руководитель Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова, комментируя закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства".

"Сегодня сокращение количества отсрочек от армии по учебе - вынужденная мера, потому что у нас не хватает военнослужащих, чтобы укомплектовать нашу армию. Но ведь армия должна быть боеспособной и укомплектованной, - отметила руководитель. - В наш комитет накануне и во время призыва приходят здоровые молодые ребята и откровенно спрашивают совета, как найти лазейку, чтобы уклониться от службы. И многократные отсрочки на учебу способствовали этому. Но почему один, честный и порядочный парень, должен отдать долг родине, а второй нет. Почему один должен защищать свою страну и народ, а другой нет. Ребята считают, что служба - это несправедливо и нехорошо, но им важно пройти ее. Поэтому, я считаю, справедливо и правильно дать возможность поступить и окончить вуз, дальше отслужить, а потом решать другие вопросы".

Галина Чигринова с пониманием относится к разумному решению Министерства обороны и главнокомандующего, которых очень волнует боеспособность армии и способность молодежи защищать страну. "Пострадают те, кто в магистратуру поступает, но ведь и после армии ее можно окончить, - заметила она. - Есть много случаев, когда ребята даже прерывают учебу для службы в армии, а потом заканчивают ее и достигают больших высот, становятся и докторами наук, и генералами, но это все зависит от целей юноши".

Руководитель Белорусской общественной организации солдатских матерей считает, что надо поддержать армию и этот закон. "Все мы видим, насколько сложное и опасное международное положение сейчас. И хотя Беларусь - миролюбивая страна, но все-таки надо быть готовыми ко всему. Ребята должны уметь защищать себя, свою семью и весь народ, а этому надо учиться, - сказала она. - Армия дает человеку очень много, делая из инфантильной молодежи самостоятельных людей, умеющих обслужить себя, выполнять приказы, помогать слабому. К тому же они овладевают воинской специальностью, которую можно использовать и на гражданке. Ребята из армии возвращаются сильными, выносливыми мужчинами, на которых можно положиться".-0-