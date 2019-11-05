Арт-объекты из полиэтилена призваны напомнить минчанам о важном

Утром 4 ноября вдоль проспекта Независимости - от микрорайона Восток до площади Победы - появились необычные фигуры взрослых, детей и котов из полиэтилена. Арт-объекты установила социальная сеть "Одноклассники", чтобы напомнить о важных для каждого вещах: семье, душевной теплоте, искренности, уюте.

У кинотеатра "Октябрь" теперь кого-то ждет парень с букетом роз. В гнезде на газоне (пр.Независимости, 155) беззаботно спит кот. Дети старательно обвязывают дерево во дворе шарфом (пр.Независимости, 46). Человек бережно снимает котенка с дерева (сквер на ул.Толбухина). Все эти простые сюжеты из повседневной жизни обращают внимание прохожих на то, что ценят "Одноклассники" и что нужно нам всем: радость общения, свобода быть собой, забота друг о друге, искренние эмоции.

Представить эту идею в современной и актуальной форме взялся молодой белорусский художник Андрей Бусел. Его вдохновило творчество американского стрит-арт-художника Марка Дженкинса, который уже много лет работает с использованным пластиком и делится опытом на вдохновляющих мастер-классах офлайн и онлайн.

"Мы называем "Одноклассники" первой искренней социальной сетью: пользователи часто собирают вокруг себя близких, не стесняются делиться с ними эмоциями. Люди могут быть самими собой, а технологии нашей соцсети помогают им общаться на расстоянии, находить новых друзей, делиться интересным контентом. Для нас важны простые ценности, поэтому мы решили перенести их из онлайна в офлайн - в уличное пространство. Партнерство с Андреем Буселом позволило сделать это в актуальной и современной форме. В Беларуси "Одноклассниками" пользуются несколько миллионов человек, включая большую аудиторию в Минске, и мы рады вместе с жителями столицы вспомнить о том, что действительно важно для нас всех", - прокомментировал акцию PR-директор соцсети Сергей Томилов.

При внешней невесомости фигуры выглядят очень реалистичными. И не только потому, что одеты в настоящую одежду или держат в руках настоящие предметы. Их оживляют сюжеты и настроения - теплые, трогательные, понятные каждому.

Чтобы доброты в городе стало больше, а мусора меньше, при изготовлении арт-объектов использовались уже бывшие в употреблении материалы: все фигуры сделаны из полиэтиленовой пленки и скотча. Выбор не случайный: ведь именно такой - легкой и прозрачной - становится благодаря "Одноклассникам" жизнь тех, кого объединяет эта сеть.

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