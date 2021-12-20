Артиллерийские дивизионы ВС Беларуси получили новые командирские машины управления

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается оснащение артиллерийских дивизионов механизированных бригад современными командирскими машинами управления. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Сегодня артиллеристы получили очередную партию командирских машин управления огнем артиллерии 1В12-1АБ "Центурион".
Комплекс "Центурион" оснащен современными средствами связи и передачи данных, средствами разведки, системами навигации и ориентирования, автономной системой энергоснабжения и кондиционирования. Весь приборный состав сделан на отечественных предприятиях и, по отзывам специалистов, существенно повышает возможности артиллерии по управлению огнем.
Во время церемонии передачи комплексов начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Геннадий Козловский отметил высокий уровень оснащенности машин современными приборами и важность оснащения подразделений артиллерии такими комплексами. Кроме того, отмечено качество работы специалистов завода "Агат-электромеханический завод" по сборке машин.
В ближайшее время машины станут в строй артиллерийских подразделений.-0-