Артиллеристы отрабатывают стрельбу из самоходок под Осиповичами

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Осиповичский отрабатывают стрельбу подразделения 51-й гвардейской артиллерийской бригады, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"В течение двух дней военнослужащие пушечного самоходного артиллерийского дивизиона отрабатывают подготовку и ведение боевых действий в оборонительном бою. На этапе боевой стрельбы гвардейцы вели огонь из самоходных артиллерийских установок "Гиацинт", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Артиллеристы поразили колонны техники и неподвижные цели, вели заградительный огонь.-0-