Артизов: архивы Беларуси и России хранят достоверную национальную память

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Архивы Беларуси и России хранят достоверную национальную память. Таким мнением с журналистами поделился руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов во время совместного заседания коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси и Федерального архивного агентства РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Профессия, к которой принадлежим я и мои белорусские коллеги, это профессия хранителей национальной памяти. Самые актуальные вопросы сотрудничества - обеспечить сохранность этой памяти, ее достоверность и дать возможность гражданам наших стран получать эту информацию. И чтобы это было не искажено, чтобы людям была известна правда", - отметил Андрей Артизов.

По словам Андрея Артизова, одна из ключевых тем совместной работы - Великая Отечественная война. "И для россиян, и для белорусов она близка. Были миллионы жертв. Поэтому сборники изданий документов, связанные с историей Великой Отечественной войны, с нашими белорусскими коллегами готовим вместе. Наш знаменитый проект - "Без срока давности". Он рассказывает о преступлениях нацистов и их союзников, потому что нацисты здесь были не одни. Все эти свидетельства публикуем в наших книгах. Больше 20 таких изданий посвящено регионам России, которые пострадали во время войны. Сейчас этот проект пришел на белорусскую землю: уже изданы три книги, одна из которых посвящена Могилевской области".

Как отметил директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Виктор Кураш, подобные встречи с российскими коллегами проходят с 1992 года. "Обсуждаем все актуальные вопросы архивной деятельности. Это хранение, комплектование, реставрация документов, популяризация использования документов. Теперь во главу угла стали вопросы электронного архива, поэтому совместно разрабатываем информационные программы, размещаем при использовании современных облачных технологий. По повестке берутся какие-то конкретные темы, то ли по платным услугам, то ли по обеспечению сохранности, каким-то реставрационным работам, но обсуждается весь спектр вопросов, - подчеркнул он. - Сегодня архивная отрасль - это не просто хранилище. Это научные центры, потому что выявление документов - вид научной деятельности. Это издательская деятельность, которая обеспечивает доступ к хранимым документам для широкого круга пользователей. Это культурные центры, где проходят выставки, посвященные не только великим датам, но и отдельным личностям", - подчеркнул Виктор Кураш.

По словам директора департамента, с российскими коллегами белорусские специалисты за последние годы издали несколько десятков сборников документов, касающихся восстановления после Великой Отечественной войны народного хозяйства Беларуси, ее аграрной отрасли, промышленности, социальной сферы. Провели выставки, посвященные Мюнхенскому соглашению и подписанию Рижского договора, сейчас готовится проект к 75-летию Нюрнбергского процесса. "Особенно актуальна работа архивной отрасли сегодня, когда делаются попытки, в том числе и коллективного Запада, исказить историю войны", - подчеркнул он.

"Сейчас мы находимся в интеграционном процессе формирования основ Союзного государства. Внешняя политика наших партнеров привела к тому, что сотрудничество между нашими государствами стало еще теснее. И сегодня мы видим: все то, что мы делали друг для друга раньше, дает своих всходы, - подчеркнул во время заседания заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. - Я уверен: пребывание на могилевской земле для наших гостей будет комфортным и познавательным. А профессиональное обсуждение, даже и не сомневаюсь, было полезным для дальнейшей успешной работы".

После совместного заседания во Дворце культуры области в Могилеве прошло открытие выставки "Партизаны Беларуси" и презентация проекта "Без срока давности".-0-