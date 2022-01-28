Артюх: Президент всегда говорит откровенно, и это ценит народ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмоциональным, открытым и откровенным назвала сегодняшнее Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию политический обозреватель ЗАО "СТВ" Юлия Артюх. В беседе с корреспондентом БЕЛТА она выразила уверенность, что именно это очень ценит народ.

"Все понимают, насколько он (Президент. - Прим. БЕЛТА) проживает каждую ситуацию. Меня тронули сегодня слова Александра Григорьевича о том, что он не живет обычной жизнью - он живет ради народа и страны. Это так и есть. В каждом слове, в каждой нотке его голоса чувствуется ответственность за то, что сделано для страны. А сделано колоссально много, учитывая то время, в которое он пришел руководить страной. Как отметил сам Президент, в то время царил полный раздрай, было не понятно, куда двигаться. И он взял эту ношу ответственности на себя и сейчас гордо ее несет", - сказала Юлия Артюх.-0-