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Общество
04 октября 2019, 08:20

Аспекты экономической науки обсудят исследователи из шести стран на конференции в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы экономической науки в XXI веке" пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины 18 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В форуме запланировано участие исследователей из шести стран: Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши, Китая.

Конференция пройдет по нескольким секциям, тематика которых охватит новые веяния современной экономической теории. Во время заседаний докладчики будут прогнозировать перспективы развития экономики и менеджмента в условиях стимулирования экономического роста и предпринимательских инициатив, рассмотрят вопросы управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита, финансовые аспекты развития предпринимательства.

Форум затронет и сферу современных информационных технологий в экономической деятельности, пути интеграции национальной экономики в международные экономические и политические процессы. По итогам планируется издание электронного сборника.

"Такая конференция проводится один раз в два года. Традиционно она вызывает большой интерес у научного сообщества. Внимание к обозначенной проблематике обусловлено наличием общих тенденций и проблем для стран на пути формирования глобального экономического пространства", - отметили в вузе.

Нынешний форум приурочен к праздничной дате - 50-летию образования в ГГУ имени Ф.Скорины экономического факультета.-0-

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