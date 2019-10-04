Аспекты экономической науки обсудят исследователи из шести стран на конференции в Гомеле

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы экономической науки в XXI веке" пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины 18 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В форуме запланировано участие исследователей из шести стран: Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши, Китая.

Конференция пройдет по нескольким секциям, тематика которых охватит новые веяния современной экономической теории. Во время заседаний докладчики будут прогнозировать перспективы развития экономики и менеджмента в условиях стимулирования экономического роста и предпринимательских инициатив, рассмотрят вопросы управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита, финансовые аспекты развития предпринимательства.

Форум затронет и сферу современных информационных технологий в экономической деятельности, пути интеграции национальной экономики в международные экономические и политические процессы. По итогам планируется издание электронного сборника.

"Такая конференция проводится один раз в два года. Традиционно она вызывает большой интерес у научного сообщества. Внимание к обозначенной проблематике обусловлено наличием общих тенденций и проблем для стран на пути формирования глобального экономического пространства", - отметили в вузе.

Нынешний форум приурочен к праздничной дате - 50-летию образования в ГГУ имени Ф.Скорины экономического факультета.-0-