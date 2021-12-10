Аспирантка биологического факультета БГУ вошла в число лучших молодых ученых 2021 года в СНГ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аспирантка биологического факультета БГУ Надежда Синчук вошла в число лучших молодых ученых 2021 года в СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Она удостоена диплома III степени и нагрудного знака "Лучший молодой ученый СНГ - 2021" за исследование "Поврежденность листовых пластинок тополя берлинского личинками тополевой моли-пестрянки в условиях зеленых насаждений города Минска в 2021 году". Эта работа войдет в сборник научных статей "VI Международное книжное издание стран СНГ "Лучший молодой ученый - 2021" с присвоением международного кода ISBN.

Надежда Синчук стала первым исследователем, изучающим особенности экологии и влияние моли-пестрянки на тополя Беларуси. Научным руководителем аспирантки является заведующий кафедрой зоологии биологического факультета БГУ Сергей Буга. Ему вручено благодарственное письмо за оказанную поддержку молодым ученым в проекте "Лучший молодой ученый СНГ - 2021".

Конкурс "Лучший молодой ученый" ежегодно проводится в городе Нур-Султан (Казахстан). Принять в нем участие могут исследователи из стран СНГ в возрасте до 35 лет. Международная комиссия отбирает 100 лучших работ в гуманитарных и естественных областях науки, авторы которых получают диплом и нагрудный знак "Лучший молодой ученый". Основная цель конкурса направлена на выявление наиболее значимых инновационных проектов молодых ученых, продвижение научных интересов, создание объединяющей платформы для развития науки в странах СНГ.-0-