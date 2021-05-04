Аспирантуру в 2020 году окончили почти 850 человек

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году аспирантуру окончили почти 850 человек, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Основные формы подготовки научных работников высшей квалификации - аспирантура и докторантура. В 2020 году в республике численность обучающихся аспирантов составила 5,1 тыс. человек. Аспирантуру окончили 848 человек. В докторантуре обучались 705 человек, окончили докторантуру - 89. Докторами наук стали 40 человек, кандидатами наук - 307.

В прошлом году 25,6 тыс. человек в 451 организации занимались научными исследованиями и разработками. Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи - 65,2%, техники - 6,5%, вспомогательный персонал - 28,3%.

Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук - 558 человек, кандидата наук - 2722. В общей численности исследователей женщины составили 40% (доктора наук - 21,5%, кандидаты наук - 41,4%). Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) - 21% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.-0-