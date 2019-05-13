Ассоциации местных Советов помогают развивать общественное самоуправление в Беларуси - Никитин

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциации местных Советов депутатов помогают развивать в Беларуси общественное самоуправление, оказывая поддержку деревенским старостам и комитетам территориального общественного самоуправления. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Гродненской областной ассоциации местных Советов депутатов Анатолий Никитин.

Он отметил, что деревенские старосты, комитеты территориального общественного самоуправления служат надежной опорой местной власти в решении волнующих людей вопросов. В свою очередь ассоциации местных Советов депутатов нацелены на то, чтобы помогать общественникам, организовывая для них обучение, а также поощряя материально. "Гродненская ассоциация действует с 2016 года и уже успела накопить определенный опыт такой работы. Мы оказываем помощь сельсоветам, старостам, комитетам территориального самоуправления. Проводим для них учебу, конкурсы, по итогам которых поощряем лучших ценными подарками - косилками и другим инвентарем, с помощью которых они могут поддерживать порядок на подведомственных территориях", - рассказал председатель ассоциации.

Анатолий Никитин подчеркнул, что такая поддержка очень важна для людей, которые на добровольных началах помогают местным властям в решении проблемных вопросов.

Опыт Гродненской ассоциации местных Советов депутатов был представлен на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики, который прошел в белорусской столице в конце апреля. Участие в нем приняли представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). Делегацию возглавил председатель КМРВСЕ Андерс Кнапе. Заседание посвящалось совершенствованию законодательства Беларуси по вопросам местного самоуправления в целях устойчивого развития территорий. Обсуждался проект соответствующего плана, который предусматривает, в частности, мониторинг законодательства, усиление роли местных властей в решении вопросов жизнеобеспечения населения, работу с людьми по повышению гражданской ответственности за решение вопросов местного значения. Совет Республики по поручению главы государства проработает предложения по расширению задач местного самоуправления и возможному их включению в проекты изменений в Конституцию и закон о местном управлении и самоуправлении в Беларуси.-0-