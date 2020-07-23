23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация белорусских банков предупредила о телефонных мошенниках, которые звонят гражданам от имени ассоциации, сообщает БЕЛТА.

"В связи со случаями телефонного мошенничества, когда якобы от имени Ассоциации белорусских банков мошенники пытаются узнать у граждан данные о платежных картах, вкладах и тому подобное, ассоциация заявляет, что не осуществляет никакие банковские операции с населением и юридическими лицами, не запрашивала и не запрашивает никакие сведения у клиентов банков", - отмечается в сообщении АББ.

При обращении к гражданам по данным вопросам якобы от имени Ассоциации белорусских банков представители АББ просят ни в коем случае не сообщать мошенникам конфиденциальные сведения о себе и своих банковских операциях и сразу же проинформировать об этом милицию.-0-