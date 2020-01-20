20 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Ассоциация дружбы с Беларусью учреждена в Швейцарии. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в Швейцарии.

В посольстве Беларуси в Берне состоялось учредительное собрание ассоциации дружбы "Швейцария-Беларусь". Целью общественной организации является содействие развитию дружеских отношений между странами. Деятельность организации сконцентрируется на реализации значимых проектов в различных сферах, преимущественно в гуманитарной и культурной, способствующих дальнейшему сближению стран и народов.

Во время собрания. Фото посольства Беларуси в Швейцарии

Во время учредительного заседания, участие в котором наряду со швейцарскими инициаторами общества дружбы приняли белорусские дипломаты, прошло обсуждение и утверждение устава ассоциации. На пост председателя была единогласно избрана бывший сопредседатель и основатель парламентской группы "Швейцария-Беларусь" Маргарет Кинер Неллен. В состав правления вошли все участники учредительного заседания со швейцарской стороны - Дитрих Дрейер, Аксана Хиндер, Петер Граф, Мария Имбах, Филипп Ешимов и Карин Кауфманн-Кинна, представляющие различные сферы - от чернобыльских инициатив до бизнеса и органов госуправления.

Ассоциация открыта для присоединения как физических, так и юридических лиц Швейцарии, включая другие общественные объединения, организации и учреждения, заинтересованные в развитии и углублении дружественных швейцарско-белорусских связей. Проведение первого общего собрания ассоциации дружбы "Швейцария-Беларусь" состоится в середине мая 2020 года в Берне.

Автором идеи образования швейцарского общества дружбы с Беларусью является Маргарет Кинер Неллен. Впервые эта идея была озвучена ею 12 декабря 2019 года в Федеральном собрании (парламенте) Швейцарской Конфедерации в рамках круглого стола "Беларусь: между Востоком и Западом", приуроченного к двухлетию со дня образования парламентской группы "Швейцария-Беларусь". Инициатива вызвала неподдельный интерес, в ее поддержку были собраны подписи из числа участников мероприятия - представителей политических и академических кругов, бизнеса и общественности Швейцарии, гуманитарных инициатив, а также белорусской диаспоры.

Маргарет Кинер Неллен отметила: "Учреждение ассоциации дружбы "Швейцария-Беларусь" продиктовано заинтересованностью в том, чтобы швейцарцы могли больше узнать о Беларуси. Одновременно есть желание через мероприятия и проекты выгодно представить Швейцарию белорусам. Ассоциация политически и конфессионально нейтральна. Она является дополнительным идеальным открытым каналом развития дружественных отношений между нашими народами в дополнение к уже действующим инструментам - диалогу правительств и парламентов, а также работе межправкомиссии и белорусско-швейцарского делового совета".​

В беседе с корреспондентом БЕЛТА временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарии Павел Мацукевич подчеркнул: "Учреждение швейцарского общества дружбы с Беларусью является свидетельством достижения особого уровня в двусторонних отношениях со Швейцарией. Их отличает не только интенсивный политический диалог и динамичное развитие торговли и деловых связей, но и реальный общественный спрос на дальнейшее сближение и углубление сотрудничества".-0-

Фото посольства Беларуси в Швейцарии