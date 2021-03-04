4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская ассоциация врачей в 2020 году оказала помощь медучреждениям в борьбе с COVID-19 на более Br6,5 тыс., сообщил председатель ассоциации, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов во время съезда ассоциации, который проходил в формате видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская ассоциация врачей наряду с другими общественными организациями и предприятиями поддержала тех, кто находился на переднем крае борьбы. Нами в ряд клинических больниц Минска и в Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны было направлено в имущественном и денежном выражении более Br6,5 тыс.", - сказал Дмитрий Шевцов.

Белорусская ассоциация врачей оплатила страховой взнос за своих членов из числа сотрудников Минского областного центра медицинской реабилитации "Загорье". Медработников страховали от заболевания коронавирусной инфекцией.

Кроме того, члены ассоциации приняли участие в съемках проморолика ЮНИСЕФ по профилактике распространения коронавирусной инфекции.-0-