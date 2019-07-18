Во время подписания. Фото БГУ

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация вузов создана между университетами России и Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.

Декларацию о деятельности организации подписали председатель Совета ректоров России, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и исполняющий обязанности председателя Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, ректор БГУ Андрей Король. Торжественная церемония прошла во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России с участием председателя Совета Республики Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Деятельность ассоциации направлена на формирование общего образовательного и единого научно-технологического пространства Союзного государства и позволит координировать взаимодействие учреждений высшего образования двух стран по приоритетным направлениям. Она станет диалоговой площадкой университетов для решения вопросов совместной подготовки кадров, проведения научных исследований, межкультурного общения студентов.

В настоящий момент определены основные задачи деятельности организации на 2019-2022 годы. В приоритете разработка мероприятий, проектов, программ по повышению академической мобильности обучающихся, научных и педагогических работников, рассмотрение предложений по совершенствованию и сближению систем высшего образования. Деятельность ассоциации предполагает ежегодное проведение Форума ректоров вузов России и Беларуси.-0-