Ассоциацию органов молодежного самоуправления создадут в ЕАЭС

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциацию органов молодежного самоуправления создадут в Евразийском экономическом союзе. Такая инициатива озвучена во время видеоконференции Ассоциации молодежных правительств России и молодежных организаций стран ЕАЭС. Участие в форуме приняли представители Белорусского республиканского союза молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

"Видеоконференция по обсуждению проектов Ассоциации совместно с молодежными организациями стран ЕАЭС состоялась сегодня. Ее участниками стали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, - рассказала Олеся Сазанкова. - Во время онлайн-встречи стороны инициировали создание Ассоциации органов молодежного самоуправления стран ЕАЭС. Планируется, что молодежные организации пяти стран будут реализовывать совместные проекты".

Начало активному взаимодействию БРСМ с Ассоциацией молодежных правительств России положено в 2019 году, когда было подписано соглашение о сотрудничестве. Организации принимают активное участие в партнерских международных проектах, постоянно расширяя границы молодежного общения. Ассоциация молодежных правительств России создана в 2009 году и на сегодняшний день объединяет более 4 тыс. членов молодежных правительств и инициативных групп в 72 субъектах России.-0-