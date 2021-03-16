Ассоциацию по информационной безопасности зарегистрировали в Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции зарегистрировало Ассоциацию "Информационная безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.
Учредителями ассоциации выступили Белорусское общественное объединение демографической безопасности, Белорусское общественное объединение "Позитивное движение", Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам "Развитие", Общественное объединение "Белорусское педагогическое общество" и Республиканское общественное объединение "Белорусское общество психологов".
В Минюсте сообщили, что Ассоциация "Информационная безопасность" создана для оказания содействия в борьбе с распространением негативного контента в информационном пространстве, консолидации усилий общественности, а также заинтересованных организаций в развитии саморегуляции информационного сообщества Беларуси.-0-