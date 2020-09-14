Атаманюк: играть в интересах чужого государства, предавая при этом свое, - преступление

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство может развиваться, только имея экономическую независимость. Играть в интересах чужого государства, предавая при этом свое, - преступление. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал генерал-майор налоговой полиции Украины Юрий Атаманюк, сообщает БЕЛТА.

По словам Юрия Атаманюка, Украина хорошо знает, к чему приводят действия и призывы радикальных митингующих. "Демонизировать нужно тех, кто, будучи гражданином своей страны, говорит, что нужно выполнять вот такие рекомендации, не понимая или осознанно подыгрывая. В данном случае он вредит экономике своего государства, своим людям, приводит к развалу каких-то экономических связей и налаженных взаимоотношений, а усиливает другое государство. Не важно, за деньги это делается, ради карьеры, ради политической поддержки - ты ведешь вот такую политику внутри государства", - сказал он.

Эксперт привел в пример украинский опыт. "Когда у нас, например, подписывали экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. Хорошо, подписали. Пофотографировались в Брюсселе, шампанское открыли, порадовались. Дальше что? Мы вывозим зерно, мы не можем его перерабатывать. Потому что не можем устанавливать заградительные пошлины для импортной продукции переработки из нашего же зерна, которая нам поступает из других стран. Экспортируем зерно как сырьевой придаток развитых стран", - добавил он.-0-