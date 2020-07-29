Атаманов: сложившаяся в Беларуси модель развития устраивает абсолютное большинство граждан

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложившаяся в Беларуси модель развития устраивает абсолютное большинство граждан. Такое мнение высказал член совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"У нас сегодня за многие годы утвердилась та модель развития, которая устраивает абсолютное большинство граждан страны, - сказал Георгий Атаманов. - Работают предприятия. Здравоохранение работает, образование работает, наука работает. Национальная безопасность имеет место быть. Мы сегодня спокойно ходим по улицам и днем, и ночью".

В свою очередь декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин отметил, что у альтернативных кандидатов есть толковые предложения, касающиеся развития страны. Вопрос в том, как их реализовывать. "Но, сломав государственный механизм, ты реформу эффективно не проведешь", - подчеркнул он.-0-