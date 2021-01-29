Атмосфера была дружественной и непринужденной - студентка о встрече Лукашенко с молодежью

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча с Президентом Беларуси была очень интересной и прошла в непринужденной обстановке. Такую точку зрения высказала корреспонденту БЕЛТА студентка факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Алина Мисун, которая сегодня участвовала во встрече главы государства со студенческой молодежью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Было очень волнительно, но, несмотря на это, обстановка была очень непринужденной, а атмосфера дружеской, - рассказала девушка. - Мы разговаривали на равных по различным темам, а их было много".

Девушка добавила, что ее будущая специальность - социология. Студентка рада, что выбрала ее, и сейчас с интересом постигает теорию, чтобы затем на практике реализовывать полученные знания.

Студентов интересовали вопросы поддержки и продвижения талантливой и способной молодежи, креативных идей, более активного вовлечения молодых людей в общественные и государственные процессы. Затрагивались темы финансирования образования, волонтерского движения, призыва на армейскую службу с учетом приобретенной профессии.-0-