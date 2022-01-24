24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атмосферные фронты принесут в Беларусь осадки на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В течение рабочей недели территория Беларуси будет в основном находиться во власти атмосферных фронтов, поэтому в большинстве дней будут идти осадки в виде снега и мокрого снега, при слабоположительных температурах по западу и юго-западу страны возможен дождь", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 25 января, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). Местами ожидается туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов мороза, по юго-востоку при прояснениях - минус 15-20, по западу - минус 3-8. Днем будет от минус 2 до плюс 3, по востоку - минус 3-8.

В среду, 26 января, ночью и утром на большей части территории страны, днем местами по юго-западу пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10-13. Днем будет от нуля до минус 6.

В четверг, 27 января, на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, днем по юго-западу возможен дождь. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов мороза, по востоку при прояснениях - минус 13-15, по юго-западу - минус 1-4. Днем - от минус 4 до плюс 2, по востоку - до минус 6.

В пятницу, 28 января, временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, по югу возможен дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, по востоку - до минус 6 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 3.-0-

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