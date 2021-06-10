Аттестаты лицея МВД вручили 40 выпускникам

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня 40 выпускникам Специализированного лицея МВД вручили аттестаты, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Документы о получении общего среднего образования, нагрудные знаки и вышитые погоны лицеиста ребятам вручили заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Сергей Хоменко и заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков.

"Вы - будущее Беларуси, ее золотой фонд и достойные продолжатели милицейских традиций, которые, уверен, через 20-25 лет будут стоять уже не на плацу, а в строю напротив. У вас будут разные звания и должности, но никогда не забывайте, что служба Родине, преданность долгу, уважение традиций и способность оставаться человеком в любых ситуациях являются основой жизни каждого мужчины и защитника", - сказал, обращаясь к выпускникам, Сергей Хоменко.

По традиции поздравить ребят с окончанием учебы также приехали родители, близкие и друзья. Лицеисты перед получением аттестатов в честь выпуска высадили туи, заложив памятную аллею выпускников.-0-