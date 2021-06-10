Аттестаты лицея МВД вручили 40 выпускникам

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 10 июня 2021
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:58 Палящее солнце и манящий водоем - "Летний патруль" контролирует пляжи Гомеля Регионы
20:41 Председателем парламента Кипра впервые стала женщина В мире
20:29 Барбара Матич и Николоз Шеразадишвили выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии Спорт
20:11 Ночью в Минске будут наносить дорожную разметку на 14 участках Регионы
20:03 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Китая В мире
19:56 Власти Минска рассчитывают на помощь студентов БГМУ при вакцинации против COVID Регионы
19:50 Аттестаты лицея МВД вручили 40 выпускникам Общество
19:36 В Китае заготавливают плазму крови переболевших COVID-19 В мире
19:28 Исаченко: вопросы функционирования кожевенной отрасли находятся на постоянном контроле государства Общество
19:27 ГАИ Минской области проведет акцию "Колес меньше - опасности больше" 11-13 июня Регионы
19:25 ФОТОФАКТ: В рамках фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпа" в Кобрине открылись выставки детского рисунка и "Кола часу" Культура
19:23 Выпускники должны быть конкурентоспособными, чтобы достичь намеченных целей - Рогащук Регионы
19:11 Пилот разбившегося болгарского истребителя МиГ-29 погиб В мире
19:03 Презентация экономического и культурного потенциала Беларуси состоялась в Токио Общество
18:48 Волшебный мир живописи и графики Всеволода Швайбы открылся перед зрителями в НББ Культура
18:45 В Евросоюзе привит каждый второй взрослый житель В мире
18:36 ЕЭК прорабатывает расширение кооперации стран ЕАЭС в авиастроении Экономика
18:27 Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой "Ролан Гаррос" Спорт
18:25 Крупко о развитии АПК Витебской области: каждую потраченную копейку нужно считать Регионы
18:20 Евразийскую систему обеспечения качества разработают в ЕАЭС Экономика
18:15 РЕПОРТАЖ с Белорусской АЭС: как работает станция после приемки первого энергоблока Экономика
18:08 Борисевич обсудил с послом Малайзии перспективы политического и экономического взаимодействия Политика
18:05 Совмин уточнил мероприятия госпрограмм по рациональному использованию природных ресурсов Экономика
17:54 Совмин определил порядок и условия согласования работы объектов торговли в ночное время Экономика
17:52 Эксперты СНГ согласовали проект соглашения по реагированию на ЧС с эпидемиями Общество
17:48 Почти каждый 15-й - медалист: в Гомеле выпускникам вручили аттестаты особого образца Регионы
17:41 В Минске за 5 месяцев возбуждено более 2,3 тыс. уголовных дел за хищения с использованием компьютеров Происшествия
17:40 ГАИ Гомельской области отработает трассу М10 Регионы
17:37 Выездное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в Бресте 21 июня Общество
17:37 В мае подорожали капуста и свекла, подешевели огурцы и помидоры Общество
Все новости
Все новости
Общество
10 июня 2021, 19:50

Аттестаты лицея МВД вручили 40 выпускникам

Фото mvd.gov.by
Фото mvd.gov.by

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня 40 выпускникам Специализированного лицея МВД вручили аттестаты, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Документы о получении общего среднего образования, нагрудные знаки и вышитые погоны лицеиста ребятам вручили заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Сергей Хоменко и заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков.

"Вы - будущее Беларуси, ее золотой фонд и достойные продолжатели милицейских традиций, которые, уверен, через 20-25 лет будут стоять уже не на плацу, а в строю напротив. У вас будут разные звания и должности, но никогда не забывайте, что служба Родине, преданность долгу, уважение традиций и способность оставаться человеком в любых ситуациях являются основой жизни каждого мужчины и защитника", - сказал, обращаясь к выпускникам, Сергей Хоменко.

По традиции поздравить ребят с окончанием учебы также приехали родители, близкие и друзья. Лицеисты перед получением аттестатов в честь выпуска высадили туи, заложив памятную аллею выпускников.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото Совета Республики Исаченко: вопросы функционирования кожевенной отрасли находятся на постоянном контроле государства
Фото посольства Беларуси в Японии Презентация экономического и культурного потенциала Беларуси состоялась в Токио
Фото из архива Эксперты СНГ согласовали проект соглашения по реагированию на ЧС с эпидемиями
Фото из архива Выездное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в Бресте 21 июня
Фото из архива В мае подорожали капуста и свекла, подешевели огурцы и помидоры
Фото из архива Милиция будет дежурить во время выпускных вечеров
Главное
Подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Согласование дорожных карт СГ находится на завершающей стадии - посол России в Беларуси
Топ-новости
Инфраструктура и доступность информации - Петришенко назвал условия развития внутреннего туризма
Россия считает неприемлемой политику давления ЕС в отношении Минска - Захарова
Карпенко: важнейшая задача на пятилетку - налаживание теснейшего сотрудничества с семьей
РЕПОРТАЖ с Белорусской АЭС: как работает станция после приемки первого энергоблока
Исаченко: вопросы функционирования кожевенной отрасли находятся на постоянном контроле государства
ФОТОФАКТ: В рамках фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпа" в Кобрине открылись выставки детского рисунка и "Кола часу"
В Беларуси прием документов в вузы начнется 20 июля
Информация о пытках в одном из пенитенциарных учреждений Могилева не подтвердилась - прокуратура
Крупко о развитии АПК Витебской области: каждую потраченную копейку нужно считать
Беларусь в январе-апреле увеличила экспорт товаров и услуг на 28,6% до $14,19 млрд
Милиция будет дежурить во время выпускных вечеров
Minsk World: Москва готова инвестировать в белорусскую коммерческую недвижимость
"Случай отключения разума" - посол Лукьянов прокомментировал инцидент с белорусским флагом в Риге
Прочный производственный базис позволяет Беларуси противостоять внешнему давлению - сенатор
ФОТОФАКТ: В Гродно медалистами стали 257 выпускников школ
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.