АТЦ СНГ: произошла цифровая трансформация каналов финансирования терроризма

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Каналы финансирования терроризма претерпели цифровую трансформацию. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков сегодня на совещании руководителей (начальников штабов) антитеррористических центров государств - участников Содружества, сообщили БЕЛТА в пресс-бюро АТЦ СНГ.

"Сегодня хорошо просматривается важнейшая трансформация - при сохранении природы и генезиса терроризма совершенно новое качество приобрела практика его реализации, - подчеркнул Андрей Новиков. - И связана такая динамика главным образом с технологическими решениями нового класса, нового уровня. Произошла цифровая трансформация механизмов и каналов финансирования терроризма. Использование террористами в качестве источников доходов средств, получаемых от онлайн-казино, хищения денег через подставные интернет-магазины и сайты-двойники, от фишинговых и фарминг-атак, несанкционированного доступа к банковским ресурсам и криптовалютным биржам, направляют вектор борьбы с финансированием терроризма в виртуальную среду".

Он добавил, что технологии террора обогатились также за счет использования современной робототехники, прежде всего беспилотных летательных аппаратов. "На операционно-тактическом уровне деятельности международных террористических организаций произошли настолько заметные изменения, что мы просто не сможем их проигнорировать", - сказал руководитель АТЦ СНГ. По его словам, многие государства Содружества уже приступили к формированию своего законодательства, регламентирующего оборот беспилотников, прежде всего применительно к местам проведения массовых мероприятий и защите критически важных объектов.

Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров стран Содружества, уже 13-е по счету, в нынешний раз посвящено теме "Антитеррористическое сотрудничество в рамках СНГ: актуальные вызовы и угрозы, передовой опыт и решения". Оно проходит 18-19 февраля во исполнение действующей программы сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. В мероприятии принимают участие делегации органов безопасности и специальных служб стран Содружества, представители уставных органов и органов отраслевого сотрудничества государств - участников СНГ, а также международных организаций, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом. 19 февраля в рамках совещания состоится пленарное заседание научно-консультативного совета при АТЦ СНГ, где будут рассмотрены вопросы противодействия использованию робототехники в террористических целях.-0-

Выявление "спящих ячеек", усиление технологий розыска - как в СНГ будут противодействовать терроризму Приоритеты сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом были обозначены сегодня в Москве на совещании руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников Содружества.