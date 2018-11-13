Аудиторская миссия Международной морской организации проходит в Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аудиторская миссия Международной морской организации (IMO) проходит в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает БЕЛТА.
Эксперты Международной морской организации находятся с миссией в Беларуси до 16 ноября. Основные их задачи - оценить организацию работы в данной сфере в Беларуси и дать рекомендации.
В 2016 году Беларусь стала участницей Международной морской организации. IMO является специализированным учреждением ООН. Цели ее создания - обеспечение сотрудничества правительств в сфере государственного регулирования технических вопросов торгового мореплавания, принятие норм и стандартов безопасности судоходства, предотвращение загрязнения окружающей среды и охрана человеческой жизни на море, а также рассмотрение административных и правовых вопросов, касающихся дискриминационных ограничений судоходства и мер по их устранению.-0-
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