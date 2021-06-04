Авдонин: белорусам надо дорожить усилиями власти по сохранению нашей страны

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам надо дорожить усилиями власти по сохранению нашей страны. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Аналитик БИСИ обратил внимание, что против Беларуси работали очень методичные политтехнологи, которые с помощью медиа формировали у граждан чувство неопределенности.

"Всем белорусам надо, во-первых, осознать, что произошло. Во-вторых, надо дорожить усилиями и госведомств, и силовых структур и теми решениями, которые принимал глава государства для сохранения нашей страны", - убежден Алексей Авдонин.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук добавил, что эти усилия власти были бы тщетными без поддержки народа. "Реальной, глубинной поддержки, а не той фейсбучной или телеграммной", - отметил он.-0-